27 декабря 2022
26 декабря 2022

В праздники тюменцам будут доступны билеты на аттракционы за один рубль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя иллюминация. Тюмень, новогодние украшения, колесо обозрения, ночь, гирлянда, гирлянды, новый год, новогоднее оформление, тюмень, новогоднее настроение, виды тюмени
В городском парке на детские аттракционы сделали внушительные скидки Фото:

В январе жители Тюмени смогут покататься на двух аттракционах в «Городском парке культуры и отдыха», купив билеты за один рубль. Об этом URA.RU рассказали в администрации парка. Предложение актуально на период с 1 по 12 января.

«С 1 по 12 января билеты на аттракционы „Ассорти“ и „Клоун“ будут продаваться по цене в один рубль. Предложение актуально как для детей, так и для взрослых», — рассказали URA.RU в администрации тюменского «Городского парка культуры и отдыха».

В обычное время билеты продают по 180 и 140 рублей соответственно. В парке также отметили, что акция имеет ряд ограничений:

  • на «Клоун» допускаются дети в возрасте от 3 лет, если ребенок меньше, то его должен сопровождать взрослый. Цена билетов для обоих — 1 рубль;
  • на «Ассорти» можно кататься только детям, чей рост от 90 до 130 сантиметров;
  • в случае неблагоприятной погоды — сильного ветра или снегопада, в целях безопасности аттракционы работать не будут;
  • также они не будут работать при температуре воздуха ниже -10 градусов.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В январе жители Тюмени смогут покататься на двух аттракционах в «Городском парке культуры и отдыха», купив билеты за один рубль. Об этом URA.RU рассказали в администрации парка. Предложение актуально на период с 1 по 12 января. «С 1 по 12 января билеты на аттракционы „Ассорти“ и „Клоун“ будут продаваться по цене в один рубль. Предложение актуально как для детей, так и для взрослых», — рассказали URA.RU в администрации тюменского «Городского парка культуры и отдыха». В обычное время билеты продают по 180 и 140 рублей соответственно. В парке также отметили, что акция имеет ряд ограничений:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...