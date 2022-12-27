В праздники тюменцам будут доступны билеты на аттракционы за один рубль

28 декабря 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

В городском парке на детские аттракционы сделали внушительные скидки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В январе жители Тюмени смогут покататься на двух аттракционах в «Городском парке культуры и отдыха», купив билеты за один рубль. Об этом URA.RU рассказали в администрации парка. Предложение актуально на период с 1 по 12 января. «С 1 по 12 января билеты на аттракционы „Ассорти“ и „Клоун“ будут продаваться по цене в один рубль. Предложение актуально как для детей, так и для взрослых», — рассказали URA.RU в администрации тюменского «Городского парка культуры и отдыха». В обычное время билеты продают по 180 и 140 рублей соответственно. В парке также отметили, что акция имеет ряд ограничений: на «Клоун» допускаются дети в возрасте от 3 лет, если ребенок меньше, то его должен сопровождать взрослый. Цена билетов для обоих — 1 рубль;

на «Ассорти» можно кататься только детям, чей рост от 90 до 130 сантиметров;

в случае неблагоприятной погоды — сильного ветра или снегопада, в целях безопасности аттракционы работать не будут;

также они не будут работать при температуре воздуха ниже -10 градусов.

В январе жители Тюмени смогут покататься на двух аттракционах в «Городском парке культуры и отдыха», купив билеты за один рубль. Об этом URA.RU рассказали в администрации парка. Предложение актуально на период с 1 по 12 января. «С 1 по 12 января билеты на аттракционы „Ассорти“ и „Клоун“ будут продаваться по цене в один рубль. Предложение актуально как для детей, так и для взрослых», — рассказали URA.RU в администрации тюменского «Городского парка культуры и отдыха». В обычное время билеты продают по 180 и 140 рублей соответственно. В парке также отметили, что акция имеет ряд ограничений: