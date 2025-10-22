В Тюмени раскрыли планы второго модуля важного федералього проекта
Наставник проекта Наталья Шевчик уверена, что навыки soft skills помогут будущим управленцам
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Участникам проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области» в ноябре предстоит второй образовательный модуль, отличающийся расширенной программой и новым содержанием. Об этом сообщила заместитель председателя Тюменской областной думы и наставник проекта Наталья Шевчик.
«Прежде всего мы следим, как в межмодульный период у нас идут стажировки у подопечных. Как сегодня складывается их контакт с наставниками и как часто они встречаются, как они идут к тем планам, которые у них намечены именно на этот период», — цитирует Шевчик издание «Вслух.ru»
Во втором модуле основной акцент сделают на формировании клиентоцентричности — ключевого навыка для современного управленца. Особое внимание уделят развитию soft skills: коммуникации, работе в команде и поиску решений для реальных жизненных задач. В программе появится также новый блок, посвященный культурологической подготовке. Ранее участники «Боевого кадрового резерва» прошли курс госуправления.
