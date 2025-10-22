В Тюмени раскрыли планы второго модуля важного федералього проекта

«Прежде всего мы следим, как в межмодульный период у нас идут стажировки у подопечных. Как сегодня складывается их контакт с наставниками и как часто они встречаются, как они идут к тем планам, которые у них намечены именно на этот период», — цитирует Шевчик издание «Вслух.ru»