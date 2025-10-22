Тюменские коммунисты планируют спасать затонувший памятник Сталину

Памятник Сталину лежит на дне пруда Оловянникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунисты Тюменской области планируют спасти памятник Иосифу Сталину, затонувший на дне пруда Оловянникова вблизи «Затюменского» экопарка. О местонахождении культурного объекта агентству ранее сообщил тюменский краевед Александр Петрушин. Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева поделилась с URA.RU, о том, что поручит проработать возможность поднятия скульптуры.

«Займемся, конечно. Я дам поручение товарищам, чтобы все там посмотрели. Будем разбираться, принимать меры, чтобы нам его достать, восстановить отремонтировать», — прокомментировала Тамара Казанцева.