Политика

Тюменские коммунисты планируют спасать затонувший памятник Сталину

Коммунисты планируют достать памятник Сталину, затонувший в тюменском пруду
22 октября 2025 в 09:49
Памятник Сталину лежит на дне пруда Оловянникова

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунисты Тюменской области планируют спасти памятник Иосифу Сталину, затонувший на дне пруда Оловянникова вблизи «Затюменского» экопарка. О местонахождении культурного объекта агентству ранее сообщил тюменский краевед Александр Петрушин. Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева поделилась с URA.RU, о том, что поручит проработать возможность поднятия скульптуры.

«Займемся, конечно. Я дам поручение товарищам, чтобы все там посмотрели. Будем разбираться, принимать меры, чтобы нам его достать, восстановить отремонтировать», — прокомментировала Тамара Казанцева.

По словам главы коммунистов региона, одна из главных трудностей — поиск места под памятник. Ранее URA.RU сообщало о том, что партии разрешили установить памятник Владимиру Ленину в Тобольске.

