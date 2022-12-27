Медслужбы в Пермском крае переходят на усиленный режим работы

Пермяки смогут обратиться за медпомощью в новогодние праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае медицинские и неотложные службы переходят на усиленный режим работы в связи с новогодними праздниками. Об этом на заседании краевого правительства рассказал первый замглавы министерства здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».

«Это значит, что медикам уже проведен дополнительный инструктаж, будет дежурить увеличенное количество врачей. Кроме того, медики будут находиться в быстром доступе в режиме „дежурство на дому“. При любой чрезвычайной ситуации они будут вызваны на работу. Будет осуществляться постоянный мониторинг по всему краю», — отметил Рожнев.

По его словам, в поликлиниках будут доступны службы неотложной помощи, будут работать дежурные врачи-стоматологи, будет обеспечена вакцинация населения о коронавируса. 3, 4, 5, 6 января с 8 утра до 18 часов прием будут вести дежурные врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи. Травмпункты, скорая помощь, санавиация и неотложная помощь также будут работать на протяжении всех новогодних праздников. Кроме того, на постоянном дежурстве будут находиться специалисты краевого минздрава и сотрудники медицинских организаций.

Также Рожнев рекомендовал ограничить себя в потреблении еды и алкоголя. Он обратил внимание коллег на статистику обращений граждан за медпомощью в предыдущие новогодние праздники.

«Мы [по количеству поступивших обращений] видим повышенные риски получения травм, поэтому отнеситесь, пожалуйста, серьезно к выбору одежды и обуви. Она должна быть сухая и теплая. Контролируйте себя в еде, особенно обращаем внимание на необходимость снижения потребления алкогольных напитков. Именно они чаще всего являются причиной каких-либо эксцессов», — заявил Рожнев.

Помимо этого, чиновник акцентировал внимание на росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. По словам чиновника, в регионе предусмотрен необходимый коечный фонд для пациентов с COVID, организована работа медперсонала. При появлении симптомов ОРВИ Рожнев посоветовал обращаться за медицинской помощью и следовать рекомендациям медиков и по возможности оставаться дома.