Ученые прогнозируют изменение экологической ситуации в ЯНАО

Ученые ожидают, что экологическая ситуация в ЯНАО улучшится

По результатам мониторинга состояние окружающей среды в автономном округе остается удовлетворительным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые за год провели на территории ЯНАО более 2600 лабораторных исследований. Согласно результатам, экологическая ситуация в регионе — удовлетворительная и направлена на улучшение, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«По результатам мониторинга состояние окружающей среды в автономном округе остается удовлетворительным — „неопасным“. Согласно прогнозу, экологическая ситуация „стабильно удовлетворительная“ с тенденцией к улучшению», — говорится в сообщении.

Специалисты брали пробы снега, почвы, донных отложений и растительности. Для мониторинга использовали 10 тысяч пунктов наблюдений недропользователей, которые располагались на 192 лицензионных участках. Отмечается, что власти используют самые качественные технологии для строительства. Благодаря этому удается уменьшить экологические риски.

Ранее сообщалось, что ученые со всей России оценили изменения климата на Ямале. Исследователи решили, что для лучшего мониторинга природной среды и климата специалисты должны собираться ежегодно.

Власти страны в 2019 году утвердили программу развития генетических условий. Модернизированные технологии геноредактирования используют в медицине, промышленность и хозяйстве. Также программа позволит решать глобальные проблемы, в том числе климатические и экологические изменения.