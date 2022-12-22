Ученые со всей России обсудили изменение климата в ЯНАО

Для обсуждения климатических изменений в ЯНАО приехало 45 ученых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые со всей России приехали в Салехард (ЯНАО), чтобы обсудить климатические изменения на Ямале. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, прогноз исследователей об изменениях в климате станет основой для разработки стратегии адаптации к климатическим изменениям во всем регионе.

«В Салехарде на базе Научного центра изучения Арктики состоялся международный онлайн-семинар „Актуальные вопросы изучения арктических и субарктических экосистем в условиях глобальных изменений природной среды и климата“. В нем приняли участие 45 ученых из 11 научных, природоохранных организаций и университетов России, университета Хельсинки, Института ботаники Министерства науки и образования Азербайджана», — рассказали в правительстве.

Специалисты обсуждали особенность воздействия климата на деревья и кустарники, которые растут не территории округа. Также речь зашла о ландшафтах Полярного Урала и популяции млекопитающих. В ходе встречи ученые пришли к тому, что в условиях глобальных изменений природной среды и климата как в ЯНАО, так и во всей Арктики, необходимо проводить встречи каждый год. Благодаря этому следить и решать своевременно проблемы климатических изменений станет проще.

«Итоги исследований, изложенные на семинаре, показывают, что глобальные изменения климата имеют двойственные последствия для экосистем Крайнего Севера. С одной стороны, за счет изменения ареалов отдельных видов в высоких широтах увеличивается биологическое разнообразие, с другой, — появляются новые экологические риски, например, такие, как „весенняя засуха“ для деревьев. Это означает, что нынешнее повышение температуры окружающего воздуха побуждает северные деревья весной „просыпаться“ значительно раньше, чем обычно», — уточнили там.

Власти страны в 2019 году утвердили федеральную программу развития генетических технологий. Работа программы заключается в том, чтобы модернизировать технологии геноредактирования. В дальнейшем их используют для развития сельского хозяйства, природных изменений. Также программа сможет решить глобальный проблемы — изменения климата и экологические угрозы.