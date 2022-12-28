ФСБ уничтожила боевиков, готовивших теракт по заданию СБУ в Кабардино-Балкарии

28 декабря 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ изъяли оружие у боевиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ФСБ уничтожила двух боевиков, которые готовили теракт в Кабардино-Балкарии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. «Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан РФ, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР. При задержании в пригороде Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы», — цитирует РИА Новости пресс-службу ФСБ. Сообщается, что боевики раньше состояли в террористическом сообществе. Они планировали уехать на Украину после теракта, чтобы участвовать в боевых действиях. Сотрудники ФСБ изъяли самодельную бомбу, боеприпасы и оружие. В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и посягательстве на правоохранителей. Следователи узнают, были ли у боевиков сообщники.

ФСБ уничтожила двух боевиков, которые готовили теракт в Кабардино-Балкарии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. «Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан РФ, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР. При задержании в пригороде Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы», — цитирует РИА Новости пресс-службу ФСБ. Сообщается, что боевики раньше состояли в террористическом сообществе. Они планировали уехать на Украину после теракта, чтобы участвовать в боевых действиях. Сотрудники ФСБ изъяли самодельную бомбу, боеприпасы и оружие. В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и посягательстве на правоохранителей. Следователи узнают, были ли у боевиков сообщники.