«РусЛайн» изменит расписание авиарейсов в ХМАО в 2023 году

Авиакомпания «РусЛайн» изменит в новом году схему полетов из Нижневартовска. Теперь вместо понедельника и пятницы рейсы будут выполняться по средам и субботам. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту Нижневартовска.
«Они [авиакомпания „РусЛайн“] у нас запросили рейсы по третьим и шестым дням, первый и пятый отменили. Должны начать [в новом году] с 18 января летать в Томск и Екатеринбург», — рассказал журналисту агентства гендиректор «Нижневартовскавиа» Олег Метелица.
Тем временем из Ханты-Мансийска авиакомпания продолжит летать по прежнему графику. «„РусЛайн“ выполняет рейсы в Казань (в четверг) и Санкт-Петербург (в среду и воскресенье) — они не изменились», — уточнили журналисту URA.RU в аэропорту. В справочной Сургутского аэропорта добавили, что не получали информации об изменениях рейсов.
Агентство также направило официальный запрос в авиакомпанию «РусЛайн» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что Росавиация просубсидирует новые полеты в УрФО. В программу вошли 15 новых авиарейсов, за которые будут доплачивать власти из бюджета регионов Уральского Федерального округа.
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