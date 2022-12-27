«РусЛайн» изменит расписание авиарейсов в ХМАО в 2023 году

28 декабря 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Изменения коснуться расписания полетов из Нижневартовска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «РусЛайн» изменит в новом году схему полетов из Нижневартовска. Теперь вместо понедельника и пятницы рейсы будут выполняться по средам и субботам. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту Нижневартовска. «Они [авиакомпания „РусЛайн“] у нас запросили рейсы по третьим и шестым дням, первый и пятый отменили. Должны начать [в новом году] с 18 января летать в Томск и Екатеринбург», — рассказал журналисту агентства гендиректор «Нижневартовскавиа» Олег Метелица. Тем временем из Ханты-Мансийска авиакомпания продолжит летать по прежнему графику. «„РусЛайн“ выполняет рейсы в Казань (в четверг) и Санкт-Петербург (в среду и воскресенье) — они не изменились», — уточнили журналисту URA.RU в аэропорту. В справочной Сургутского аэропорта добавили, что не получали информации об изменениях рейсов. Агентство также направило официальный запрос в авиакомпанию «РусЛайн» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Росавиация просубсидирует новые полеты в УрФО. В программу вошли 15 новых авиарейсов, за которые будут доплачивать власти из бюджета регионов Уральского Федерального округа.

Авиакомпания «РусЛайн» изменит в новом году схему полетов из Нижневартовска. Теперь вместо понедельника и пятницы рейсы будут выполняться по средам и субботам. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту Нижневартовска. «Они [авиакомпания „РусЛайн“] у нас запросили рейсы по третьим и шестым дням, первый и пятый отменили. Должны начать [в новом году] с 18 января летать в Томск и Екатеринбург», — рассказал журналисту агентства гендиректор «Нижневартовскавиа» Олег Метелица. Тем временем из Ханты-Мансийска авиакомпания продолжит летать по прежнему графику. «„РусЛайн“ выполняет рейсы в Казань (в четверг) и Санкт-Петербург (в среду и воскресенье) — они не изменились», — уточнили журналисту URA.RU в аэропорту. В справочной Сургутского аэропорта добавили, что не получали информации об изменениях рейсов. Агентство также направило официальный запрос в авиакомпанию «РусЛайн» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Росавиация просубсидирует новые полеты в УрФО. В программу вошли 15 новых авиарейсов, за которые будут доплачивать власти из бюджета регионов Уральского Федерального округа.