Росавиация просубсидирует новые авиарейсы в регионы УрФО

30 сентября 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Росавиация обновила список субсидируемых рейсов в Уральском Федеральном округе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Росавиация обновила перечень маршрутов, которые входят в программу субсидирования региональных перевозок. В него вошли 15 новых авиарейсов, за которые будут доплачивать власти из бюджета регионов Уральского Федерального округа, список опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. В обновленный список Росавиации вошли авиарейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Сургут и Сыктывкар, из Барнаула в Новый Уренгой, из Иркутска в Новый Уренгой и Ноябрьск. Также доплата из бюджета регионов федерального округа предусмотрена для рейсов из Новосибирска в Ноябрьск и из Нового Уренгоя в Тюмень. Сейчас по программе субсидируемых авиаперевозок выполняются авиарейсы из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск, Урай, Кемерово и ряд других городов. Дополнительные соглашения заключены с АО «Авиакомпания АЗИМУТ», ПАО «Аэрофлот», АО «Ижавиа», ООО «Авиакомпания «Икар», АО Авиакомпания «ИрАэро», АО «Костромское авиапредприятие», АО «КрасАвиа», АО «Ред Вингс», АО АК «РусЛайн», АО «Авиакомпания «Сибирь», АО «ЮВТ АЭРО» и АО «АТК «ЯМАЛ». Ранее URA.RU писало о том, что Utair лишился более 2,3 миллиардов рублей господдержки. В список рейсов, которые остались без субсидий, вошли внутренние рейсы ХМАО.

Росавиация обновила перечень маршрутов, которые входят в программу субсидирования региональных перевозок. В него вошли 15 новых авиарейсов, за которые будут доплачивать власти из бюджета регионов Уральского Федерального округа, список опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. В обновленный список Росавиации вошли авиарейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Сургут и Сыктывкар, из Барнаула в Новый Уренгой, из Иркутска в Новый Уренгой и Ноябрьск. Также доплата из бюджета регионов федерального округа предусмотрена для рейсов из Новосибирска в Ноябрьск и из Нового Уренгоя в Тюмень. Сейчас по программе субсидируемых авиаперевозок выполняются авиарейсы из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск, Урай, Кемерово и ряд других городов. Дополнительные соглашения заключены с АО «Авиакомпания АЗИМУТ», ПАО «Аэрофлот», АО «Ижавиа», ООО «Авиакомпания «Икар», АО Авиакомпания «ИрАэро», АО «Костромское авиапредприятие», АО «КрасАвиа», АО «Ред Вингс», АО АК «РусЛайн», АО «Авиакомпания «Сибирь», АО «ЮВТ АЭРО» и АО «АТК «ЯМАЛ». Ранее URA.RU писало о том, что Utair лишился более 2,3 миллиардов рублей господдержки. В список рейсов, которые остались без субсидий, вошли внутренние рейсы ХМАО.