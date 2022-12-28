Песков рассказал, чего ждать от новогоднего поздравления Путина

Кремль не планирует что-то менять в новогоднем обращении Путина, заявил Дмитрий Песков
Никаких изменений в новогоднем обращении президента России Владимира Путина не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление. Президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента несет отпечаток уходящего года и содержит основные пожелания на год начавшийся», — заявил Дмитрий Песков. Также он добавил, что никаких кардинальных изменений в обращении главы государства ждать не следует.
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