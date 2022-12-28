Песков рассказал, чего ждать от новогоднего поздравления Путина

Песков: новогоднее поздравление Путина будет традиционным

28 декабря 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Кремль не планирует что-то менять в новогоднем обращении Путина, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Никаких изменений в новогоднем обращении президента России Владимира Путина не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление. Президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента несет отпечаток уходящего года и содержит основные пожелания на год начавшийся», — заявил Дмитрий Песков. Также он добавил, что никаких кардинальных изменений в обращении главы государства ждать не следует.

Никаких изменений в новогоднем обращении президента России Владимира Путина не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление. Президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента несет отпечаток уходящего года и содержит основные пожелания на год начавшийся», — заявил Дмитрий Песков. Также он добавил, что никаких кардинальных изменений в обращении главы государства ждать не следует.