Власти отклонили заявки областного совета ветеранов на получение субсидии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области региональный совет ветеранов не получил грант, которые между некоммерческими организациями (НКО) распределяет правительство. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные со сферой НКО и близкие к региональным властям. В пресс-службе правительства региона на редакционный запрос агентства ответили, что заявки структуры отклонили из-за низких оценок.

«В следующем году областной совет ветеранов остался без денег, которые правительство региона выделяет некоммерческим организациям. Эта структура, которая необходима. Они всегда помогают в организации выборов, к примеру. Они поднимают пенсионеров, которые представляют основной электорат. А в 2024 году президентские выборы», — напомнил источник. Другой инсайдер добавил, что для организации стало неожиданностью, что власти изменили условия предоставления грантов. «В частности, прописали, что нельзя тратить деньги на определенные цели. Причем представителям организаций не разъяснили новые правила. И никто не знает, как все дальше будет работать», — подчеркнул он.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области объяснили, что заявки совета ветеранов на грант получили низкие оценки экспертов и были отклонены. «Одной из причин этого могла стать возможная высокая доля заложенных в составе планируемой организацией к получению областной субсидии расходов на оплату труда и долгов по коммунальным платежам», — говорится в ответе властей. В правительстве добавили, что в этом году гранты на свои проекты получили 37 социально ориентированных некоммерческих организаций. Из областного бюджета на эти цели им выделили более 18 млн рублей.

Получить оперативный комментарий в областном Совете ветеранов агентству не удалось. По рабочему телефону на звонок никто не ответил.

На официальном сайте областного Совета ветеранов говорится, что свою деятельность организация начала в 1987 году. В организации состоит 59 человек, в том числе есть бывшие сотрудники регионального правительства. В частности, руководитель совета ветеранов Леонид Пономарев в свое время был заместителем губернатора Курганской области по социальной политике.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году курганским пенсионерам, которые входят в совет ветеранов, отменяли зарплаты. Выплачивать их как раньше не позволило новое соглашение общественной организации с мэрией.