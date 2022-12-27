Роспотребнадзор обеспокоен ростом числа больных пневмонией в ХМАО

28 декабря 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

В ХМАО все больше простудных заболеваний осложняются пневмонией Фото: Анна Майорова © URA.RU В Роспотребнадзоре ХМАО сообщили о росте заболеваемости пневмонией в округе за неделю на 16,3%. Замруководителя ведомства Инна Кудрявцева рассказала журналисту URA.RU, что увеличение числа заболевших связано с ростом заражений ОРВИ и гриппом. «В округе такая динамика роста ОРВИ — естественно, будет прирост осложнений, в том числе и пневмоний. Пневмонией может осложняться как простуда, так и грипп, в том числе свиной, и COVID-19 никуда не делся. За пятидесятую неделю мы отметили рост числа пневмоний на 16,3%», — сообщила Кудрявцева. По данным Роспотребнадзора, почти половину заболевших госпитализируют — 48,8% нуждаются в наблюдении медиков. «Есть и амбулаторное лечение, зависит от тяжести течения болезни. Но уровень госпитализаций растет — за неделю он увеличился на 11,5%», — добавила Кудрявцева. В семи муниципалитетах заболеваемость пневмонией превышает среднеокружную норму, особенно в Ханты-Мансийске и Когалыме — там уровень выше, чем в целом по Югре, в 2 и 2,2 раза соответственно. Ранее URA.RU писало о росте числа заболевших свиным гриппом среди взрослых. По данным Роспотребнадзора, в ходе лабораторного тестирования выявлено, почти треть вирусов — грипп H1N1.

В Роспотребнадзоре ХМАО сообщили о росте заболеваемости пневмонией в округе за неделю на 16,3%. Замруководителя ведомства Инна Кудрявцева рассказала журналисту URA.RU, что увеличение числа заболевших связано с ростом заражений ОРВИ и гриппом. «В округе такая динамика роста ОРВИ — естественно, будет прирост осложнений, в том числе и пневмоний. Пневмонией может осложняться как простуда, так и грипп, в том числе свиной, и COVID-19 никуда не делся. За пятидесятую неделю мы отметили рост числа пневмоний на 16,3%», — сообщила Кудрявцева. По данным Роспотребнадзора, почти половину заболевших госпитализируют — 48,8% нуждаются в наблюдении медиков. «Есть и амбулаторное лечение, зависит от тяжести течения болезни. Но уровень госпитализаций растет — за неделю он увеличился на 11,5%», — добавила Кудрявцева. В семи муниципалитетах заболеваемость пневмонией превышает среднеокружную норму, особенно в Ханты-Мансийске и Когалыме — там уровень выше, чем в целом по Югре, в 2 и 2,2 раза соответственно. Ранее URA.RU писало о росте числа заболевших свиным гриппом среди взрослых. По данным Роспотребнадзора, в ходе лабораторного тестирования выявлено, почти треть вирусов — грипп H1N1.