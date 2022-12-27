Власти ХМАО и СвЖД обсуждают завершение реконструкции ЖД-вокзала в Сургуте с опережением сроков

28 декабря 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО просят СвЖД ускорить темпы строительства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти ХМАО и СвЖД обсуждают завершение реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте раньше намечено срока. Об этом заявил заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев во время совещания в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Задача такая, чтобы общий срок [строительства], как мы уже договорились, минимум до 2025 года. Но мы постоянно мотивируем коллег [из СвЖД] в левую сторону», — сообщил заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев. При этом Ислаев отметил, что на начальном этапе реализации проекта возникли сложности и появилось отставание от сроков. Начальник СвЖД Иван Колесников добавил, что на задержку повлияли трудности с подрядчиком, которые удалось решить благодаря сотрудничеству с окружным властями. «Противоречия возникли в рамках принятия проекта. Проект для них [подрядчика] все равно новый. Спасибо Азату Файзулхаковичу, разрешает подходить к принятию решений [в проекте]. Важное же в проекте — принятие решений. После этого противоречия исчезают», — сообщил Колесников. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала. О своей просьбе он сообщил губернатору округа на совещании в Сургуте с представителями СвЖД.

Власти ХМАО и СвЖД обсуждают завершение реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте раньше намечено срока. Об этом заявил заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев во время совещания в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Задача такая, чтобы общий срок [строительства], как мы уже договорились, минимум до 2025 года. Но мы постоянно мотивируем коллег [из СвЖД] в левую сторону», — сообщил заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев. При этом Ислаев отметил, что на начальном этапе реализации проекта возникли сложности и появилось отставание от сроков. Начальник СвЖД Иван Колесников добавил, что на задержку повлияли трудности с подрядчиком, которые удалось решить благодаря сотрудничеству с окружным властями. «Противоречия возникли в рамках принятия проекта. Проект для них [подрядчика] все равно новый. Спасибо Азату Файзулхаковичу, разрешает подходить к принятию решений [в проекте]. Важное же в проекте — принятие решений. После этого противоречия исчезают», — сообщил Колесников. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала. О своей просьбе он сообщил губернатору округа на совещании в Сургуте с представителями СвЖД.