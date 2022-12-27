В Нижневартовском районе ХМАО более 800 детей мобилизованных жителей и детей, входящих в отдельную категорию, получат подарки от районной администрации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в администрации района.
«В этом году подарки получат более 800 детей из числа отдельных категорий, а также дети мобилизованных жителей района. В составе подарка — развивающая игра, набор гаджетов, символ года в виде мягкой игрушки, пакет со сладостями и поздравительная открытка от главы Нижневартовского района Бориса Саломатина», — сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района.
Все подарки планируется вручить до 30 декабря. Администрация Нижневартовского района вручает подобные наборы каждый год.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО поздравили детей-сирот и детей с ОВЗ. Волонтеры и неравнодушные жители региона подарят им игрушки и сладкие наборы.
Подарок детям мобилизованных жителей
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовского района
Открытка от Бориса Саломатина
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовского района
В Нижневартовском районе ХМАО более 800 детей мобилизованных жителей и детей, входящих в отдельную категорию, получат подарки от районной администрации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в администрации района. «В этом году подарки получат более 800 детей из числа отдельных категорий, а также дети мобилизованных жителей района. В составе подарка — развивающая игра, набор гаджетов, символ года в виде мягкой игрушки, пакет со сладостями и поздравительная открытка от главы Нижневартовского района Бориса Саломатина», — сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района. Все подарки планируется вручить до 30 декабря. Администрация Нижневартовского района вручает подобные наборы каждый год. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО поздравили детей-сирот и детей с ОВЗ. Волонтеры и неравнодушные жители региона подарят им игрушки и сладкие наборы.