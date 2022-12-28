28 декабря 2022

Вучич призвал сербов в Косове разобрать баррикады

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Евромайдан. Киев, беспорядки, майдан, баррикады, оцепление
Александр Вучич призвал сербов завершить акции против самопровозглашенных властей Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово приостановить протесты против правительства Приштины. Об этом сообщил глава правительственного представительства Сербии в Косово Петар Петкович.

«Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против правительства Приштины. Он заверил их, что они не будут подвергаться судебному преследованию», — сообщил Петкович, слова которого передает агентство Reuters.

Сербы на севере самопровозглашенного Косова установили на дорогах баррикады после того, как было объявлено о приведении Косовских сил безопасности в состояние боеготовности, об этом сообщил RT. Ранее стало известно, что Сербия передала командованию миссии НАТО в стране запрос на введение в Косово и Метохии ограниченного контингента сербской полиции и армии.

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Президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово приостановить протесты против правительства Приштины. Об этом сообщил глава правительственного представительства Сербии в Косово Петар Петкович. «Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против правительства Приштины. Он заверил их, что они не будут подвергаться судебному преследованию», — сообщил Петкович, слова которого передает агентство Reuters. Сербы на севере самопровозглашенного Косова установили на дорогах баррикады после того, как было объявлено о приведении Косовских сил безопасности в состояние боеготовности, об этом сообщил RT. Ранее стало известно, что Сербия передала командованию миссии НАТО в стране запрос на введение в Косово и Метохии ограниченного контингента сербской полиции и армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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