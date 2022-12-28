Вучич призвал сербов в Косове разобрать баррикады

Президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово приостановить протесты против правительства Приштины. Об этом сообщил глава правительственного представительства Сербии в Косово Петар Петкович.
«Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против правительства Приштины. Он заверил их, что они не будут подвергаться судебному преследованию», — сообщил Петкович, слова которого передает агентство Reuters.
Сербы на севере самопровозглашенного Косова установили на дорогах баррикады после того, как было объявлено о приведении Косовских сил безопасности в состояние боеготовности, об этом сообщил RT. Ранее стало известно, что Сербия передала командованию миссии НАТО в стране запрос на введение в Косово и Метохии ограниченного контингента сербской полиции и армии.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово приостановить протесты против правительства Приштины. Об этом сообщил глава правительственного представительства Сербии в Косово Петар Петкович. «Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против правительства Приштины. Он заверил их, что они не будут подвергаться судебному преследованию», — сообщил Петкович, слова которого передает агентство Reuters. Сербы на севере самопровозглашенного Косова установили на дорогах баррикады после того, как было объявлено о приведении Косовских сил безопасности в состояние боеготовности, об этом сообщил RT. Ранее стало известно, что Сербия передала командованию миссии НАТО в стране запрос на введение в Косово и Метохии ограниченного контингента сербской полиции и армии.