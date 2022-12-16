Сербия просит разрешение на введение военных в Косово и Метохию

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Запрос предусматривает возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Сербия передала командование миссии НАТО в стране запрос на введение в Косово и Метохии ограниченного контингента сербской армии и полиции. Об этом передает радио и телевидение страны.

«Передан запрос правительства Сербии на пункте административного перехода Мердаре KFOR на возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН на территорию Косово и Метохии», — сообщил национальный телеканал. Раннее президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует обратиться за помощью в НАТО.

Конфликт между Сербией и Косово имеет многолетнюю историю. В конце 20 века противостояние между этносами переросло во вооруженные столкновения. Недавнее обострение конфликта связана с осуждением президента Сербии действий действия премьер-министра Косово Альбина Курти. Последний угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики. 12 декабря в СМИ появилась информация о закрытии сербских школ в Косово. Накануне Правительство Сербии предупредило, что ситуация находится на грани вооруженного конфликта, передает «Федеральное агентство новостей».

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Сербия передала командование миссии НАТО в стране запрос на введение в Косово и Метохии ограниченного контингента сербской армии и полиции. Об этом передает радио и телевидение страны. «Передан запрос правительства Сербии на пункте административного перехода Мердаре KFOR на возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН на территорию Косово и Метохии», — сообщил национальный телеканал. Раннее президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует обратиться за помощью в НАТО. Конфликт между Сербией и Косово имеет многолетнюю историю. В конце 20 века противостояние между этносами переросло во вооруженные столкновения. Недавнее обострение конфликта связана с осуждением президента Сербии действий действия премьер-министра Косово Альбина Курти. Последний угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики. 12 декабря в СМИ появилась информация о закрытии сербских школ в Косово. Накануне Правительство Сербии предупредило, что ситуация находится на грани вооруженного конфликта, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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