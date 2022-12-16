Сербия просит разрешение на введение военных в Косово и Метохию

16 декабря 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Запрос предусматривает возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил Фото: Министерство обороны Сербии новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Сербия передала командование миссии НАТО в стране запрос на введение в Косово и Метохии ограниченного контингента сербской армии и полиции. Об этом передает радио и телевидение страны. «Передан запрос правительства Сербии на пункте административного перехода Мердаре KFOR на возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН на территорию Косово и Метохии», — сообщил национальный телеканал. Раннее президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует обратиться за помощью в НАТО. Конфликт между Сербией и Косово имеет многолетнюю историю. В конце 20 века противостояние между этносами переросло во вооруженные столкновения. Недавнее обострение конфликта связана с осуждением президента Сербии действий действия премьер-министра Косово Альбина Курти. Последний угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики. 12 декабря в СМИ появилась информация о закрытии сербских школ в Косово. Накануне Правительство Сербии предупредило, что ситуация находится на грани вооруженного конфликта, передает «Федеральное агентство новостей».

Сербия передала командование миссии НАТО в стране запрос на введение в Косово и Метохии ограниченного контингента сербской армии и полиции. Об этом передает радио и телевидение страны. «Передан запрос правительства Сербии на пункте административного перехода Мердаре KFOR на возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН на территорию Косово и Метохии», — сообщил национальный телеканал. Раннее президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует обратиться за помощью в НАТО. Конфликт между Сербией и Косово имеет многолетнюю историю. В конце 20 века противостояние между этносами переросло во вооруженные столкновения. Недавнее обострение конфликта связана с осуждением президента Сербии действий действия премьер-министра Косово Альбина Курти. Последний угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики. 12 декабря в СМИ появилась информация о закрытии сербских школ в Косово. Накануне Правительство Сербии предупредило, что ситуация находится на грани вооруженного конфликта, передает «Федеральное агентство новостей».