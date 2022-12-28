В ЯНАО отменили выступление хора украинской песни

В Ноябрьске (ЯНАО) жители пожаловались на отмену выступления Народного хора украинской песни. Пост с жалобой опубликован в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сорок лет в нашем городе выступал Народный хор украинской песни. 7 января хотели с земляками пойти на концерт, вчера узнаем, что хор выступать не будет», — написал анонимный автор в социальной сети.
Корреспондент URA.RU направил запрос в центр досуга «Нефтяник», где, по словам автора поста, должно состояться выступление, а также в администрацию Ноябрьска с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщило, что в Новом Уренгое прошел сольный концерт певицы Anna Asti. Настоящее имя певицы — Анна Дзюба, она является уроженкой Украины.
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В Ноябрьске (ЯНАО) жители пожаловались на отмену выступления Народного хора украинской песни. Пост с жалобой опубликован в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Сорок лет в нашем городе выступал Народный хор украинской песни. 7 января хотели с земляками пойти на концерт, вчера узнаем, что хор выступать не будет», — написал анонимный автор в социальной сети. Корреспондент URA.RU направил запрос в центр досуга «Нефтяник», где, по словам автора поста, должно состояться выступление, а также в администрацию Ноябрьска с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщило, что в Новом Уренгое прошел сольный концерт певицы Anna Asti. Настоящее имя певицы — Анна Дзюба, она является уроженкой Украины.