Украинская певица выступит в Новом Уренгое с сольным концертом. Фото

Певица Anna Asti выступит с сольным концертом в Новом Уренгое 21 декабря 2022 года

26 ноября 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Певица Anna Asti выступит в ДС «Звездный» в Новом Уренгое с сольным концертом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинская певица Anna Asti (по паспорту Анна Дзюба) анонсировала сольный концерт в Новом Уренгое. Ее выступление запланировано 21 декабря в дворце спорта «Звездный», сообщается на сайте певицы. «21 декабря сольный концерт в Новом Уренгое, в ДС «Звездный», — опубликовано на сайте артистки. Концерт проходит в рамках презентации нового альбома певицы — «Феникс». Билеты уже в продаже, их стоимость составляет от 3500 до 7800 рублей. Приобрести их можно онлайн, на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что на фестивале в ЯНАО выступил Митя Фомин. Фестиваль проходил на мысе Каменный в Ямальском районе. Афиша концерта Anna Asti в Новом Уренгое Фото: сайт Anna Asti

Украинская певица Anna Asti (по паспорту Анна Дзюба) анонсировала сольный концерт в Новом Уренгое. Ее выступление запланировано 21 декабря в дворце спорта «Звездный», сообщается на сайте певицы. «21 декабря сольный концерт в Новом Уренгое, в ДС «Звездный», — опубликовано на сайте артистки. Концерт проходит в рамках презентации нового альбома певицы — «Феникс». Билеты уже в продаже, их стоимость составляет от 3500 до 7800 рублей. Приобрести их можно онлайн, на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что на фестивале в ЯНАО выступил Митя Фомин. Фестиваль проходил на мысе Каменный в Ямальском районе.