Певица Anna Asti выступит в ДС «Звездный» в Новом Уренгое с сольным концертом
Украинская певица Anna Asti (по паспорту Анна Дзюба) анонсировала сольный концерт в Новом Уренгое. Ее выступление запланировано 21 декабря в дворце спорта «Звездный», сообщается на сайте певицы.
«21 декабря сольный концерт в Новом Уренгое, в ДС «Звездный», — опубликовано на сайте артистки. Концерт проходит в рамках презентации нового альбома певицы — «Феникс».
Билеты уже в продаже, их стоимость составляет от 3500 до 7800 рублей. Приобрести их можно онлайн, на официальном сайте.
Ранее URA.RU рассказало, что на фестивале в ЯНАО выступил Митя Фомин. Фестиваль проходил на мысе Каменный в Ямальском районе.
Афиша концерта Anna Asti в Новом Уренгое
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