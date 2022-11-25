25 ноября 2022
24 ноября 2022

Украинская певица выступит в Новом Уренгое с сольным концертом. Фото

Певица Anna Asti выступит с сольным концертом в Новом Уренгое 21 декабря 2022 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, артист, концерт, выступление, бузова ольга
Певица Anna Asti выступит в ДС «Звездный» в Новом Уренгое с сольным концертом Фото:

Украинская певица Anna Asti (по паспорту Анна Дзюба) анонсировала сольный концерт в Новом Уренгое. Ее выступление запланировано 21 декабря в дворце спорта «Звездный», сообщается на сайте певицы.

«21 декабря сольный концерт в Новом Уренгое, в ДС «Звездный», — опубликовано на сайте артистки. Концерт проходит в рамках презентации нового альбома певицы — «Феникс».

Билеты уже в продаже, их стоимость составляет от 3500 до 7800 рублей. Приобрести их можно онлайн, на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказало, что на фестивале в ЯНАО выступил Митя Фомин. Фестиваль проходил на мысе Каменный в Ямальском районе.

Афиша концерта Anna Asti в Новом Уренгое
Фото:

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Украинская певица Anna Asti (по паспорту Анна Дзюба) анонсировала сольный концерт в Новом Уренгое. Ее выступление запланировано 21 декабря в дворце спорта «Звездный», сообщается на сайте певицы. «21 декабря сольный концерт в Новом Уренгое, в ДС «Звездный», — опубликовано на сайте артистки. Концерт проходит в рамках презентации нового альбома певицы — «Феникс». Билеты уже в продаже, их стоимость составляет от 3500 до 7800 рублей. Приобрести их можно онлайн, на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что на фестивале в ЯНАО выступил Митя Фомин. Фестиваль проходил на мысе Каменный в Ямальском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...