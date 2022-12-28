Лавров: Россия не будет вести переговоры на основе формулы Зеленского

29 декабря 2022 в 09:38 Размер текста - 17 +

Россия не будет проводить переговоры с Украиной по условиям Киева, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не будет вести мирные переговоры с Украиной по формуле, которую предлагал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Россия не будет ни с кем разговаривать на основе „формулы мира“», — заявил Лавров в интервью с РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Переговоры между сторонами ранее проходили, однако по их результатам не был заключен мирный договор. Они состоялись в марте. 8 ноября Зеленский предоставил пять условий для возобновления переговоров с Россией, сообщает RT. Потом лидер Украины дополнил список до 10 пунктов. В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предложения украинского лидера являются смешными.

Россия не будет вести мирные переговоры с Украиной по формуле, которую предлагал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Россия не будет ни с кем разговаривать на основе „формулы мира“», — заявил Лавров в интервью с РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Переговоры между сторонами ранее проходили, однако по их результатам не был заключен мирный договор. Они состоялись в марте. 8 ноября Зеленский предоставил пять условий для возобновления переговоров с Россией, сообщает RT. Потом лидер Украины дополнил список до 10 пунктов. В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предложения украинского лидера являются смешными.