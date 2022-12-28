28 декабря 2022

Главный свердловский десантник засекретил причину своей поездки на СВО

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин подписал документ о неразглашении
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Екатеринбург , десантники, тетерин евгений
Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин не стал раскрывать причины поездки в ЛДНР Фото:
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Арестован главный свердловский десантник Тетерин

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, которого обвиняют в получении крупной взятки, не стал раскрывать причину своей поездки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Я подписал документ о неразглашении, не могу рассказать», — ответил Тетерин на вопрос о том, чем занимался на СВО.

Ранее URA.RU писало, что Евгений Тетерин, по данным представителей силовых структур, был задействован в даче взятки госслужащему. Сам же подсудимый Тетерин заявлял, что не имеет отношения к взятке. По его словам, отъезд в ЛДНР связан с желанием помочь армии РФ.

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Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, которого обвиняют в получении крупной взятки, не стал раскрывать причину своей поездки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Я подписал документ о неразглашении, не могу рассказать», — ответил Тетерин на вопрос о том, чем занимался на СВО. Ранее URA.RU писало, что Евгений Тетерин, по данным представителей силовых структур, был задействован в даче взятки госслужащему. Сам же подсудимый Тетерин заявлял, что не имеет отношения к взятке. По его словам, отъезд в ЛДНР связан с желанием помочь армии РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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