Главный свердловский десантник засекретил причину своей поездки на СВО

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин подписал документ о неразглашении

29 декабря 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин не стал раскрывать причины поездки в ЛДНР Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, которого обвиняют в получении крупной взятки, не стал раскрывать причину своей поездки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Я подписал документ о неразглашении, не могу рассказать», — ответил Тетерин на вопрос о том, чем занимался на СВО. Ранее URA.RU писало, что Евгений Тетерин, по данным представителей силовых структур, был задействован в даче взятки госслужащему. Сам же подсудимый Тетерин заявлял, что не имеет отношения к взятке. По его словам, отъезд в ЛДНР связан с желанием помочь армии РФ.

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, которого обвиняют в получении крупной взятки, не стал раскрывать причину своей поездки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Я подписал документ о неразглашении, не могу рассказать», — ответил Тетерин на вопрос о том, чем занимался на СВО. Ранее URA.RU писало, что Евгений Тетерин, по данным представителей силовых структур, был задействован в даче взятки госслужащему. Сам же подсудимый Тетерин заявлял, что не имеет отношения к взятке. По его словам, отъезд в ЛДНР связан с желанием помочь армии РФ.