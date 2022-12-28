28 декабря 2022

Новый обитатель пермского зоопарка, кролик-гигант Лев Валентинович приглашает на фотосессию

© Служба новостей «URA.RU»
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Кролик. Челябинск, заяц, кролик, контактный зоопарк, домашний питомец, животное, новый год 2023
Наступающий 2023 год — год Кролика Фото:

Сделать фото с главным символом Нового года предлагают в пермском зоопарке. В зверинец недавно приехал новый обитатель — кролик-гигант Лев Валентинович, который любит, когда на него обращают внимание.

«Лев Валентинович зверь ласковый и любит общаться. И еще он не против того, чтобы его фотографировали и проявляли внимание к его красоте», — говорится в соцсетях зоопарка.

На фотосессии посетителей приглашают 4 и 8 января. Для этого в зоопарке подготовили специальную зону в павильоне «Экзотические животные» и пригласили профессионального фотографа. Чтобы сделать незабываемые снимки, нужно зарегистрироваться здесь.

Как ранее сообщало URA.RU, Лев Валентинович породы Ризен, то есть Великан. Весит он более восьми килограммов, а приехал в Пермь из Барнаула, чтобы исправить здесь демографическую ситуацию.

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Сделать фото с главным символом Нового года предлагают в пермском зоопарке. В зверинец недавно приехал новый обитатель — кролик-гигант Лев Валентинович, который любит, когда на него обращают внимание. «Лев Валентинович зверь ласковый и любит общаться. И еще он не против того, чтобы его фотографировали и проявляли внимание к его красоте», — говорится в соцсетях зоопарка. На фотосессии посетителей приглашают 4 и 8 января. Для этого в зоопарке подготовили специальную зону в павильоне «Экзотические животные» и пригласили профессионального фотографа. Чтобы сделать незабываемые снимки, нужно зарегистрироваться здесь. Как ранее сообщало URA.RU, Лев Валентинович породы Ризен, то есть Великан. Весит он более восьми килограммов, а приехал в Пермь из Барнаула, чтобы исправить здесь демографическую ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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