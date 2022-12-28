Власти Екатеринбурга определились с графиком работы ледового городка

Вход в ледовый городок будет свободным
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал график работы ледового городка. Вход в ледовый городок будет свободным и бесплатным, а вот за возможность прокатиться с главной горки придется заплатить. Об этом мэр уральской столицы написал в своем telegram-канале.
График работы ледового городка:
- 31.12.2022 — 01.01.2023 10:00 — 03:00;
- 01.01.2023 — 05.01.2023 10:00 — 23:00;
- 06.01.2023 — 07.01.2023 10:00 — 03:00;
- 07.01.2023 — 08.01.2023 10:00 — 23:00;
- 09.01.2023 — 15.01.2023 10:00 — 22:00.
Ранее URA.RU сообщало, что Открытие ледового городка на площади 1905 года пройдет 30 декабря. Мэрия Екатеринбурга планировала отказаться от новогодних представлений на площади, но позже передумала. Шоу для детей все же будет идти все январские праздники.
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