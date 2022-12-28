Главный курганский нарколог посоветовал не пить в новогодние дни дешевый алкоголь

29 декабря 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Курганцев попросили по возможности отказаться от алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный нарколог Курганской области Павел Подорванов попросил жителей региона не пить дешевый алкоголь и спиртное сомнительного происхождения. Обращение Подорванова, сделанное перед новогодними праздниками, опубликовано на сайте областного правительства. «„Безопасной дозы алкоголя не существует“. Даже незначительное количество несет пагубный вред для здоровья, не говоря уже о многодневном употреблении. Категорически откажитесь от алкоголя сомнительного происхождения, без документов, по слишком низкой цене. Отравления суррогатами смертельны», — передают представители правительства слова Подорванова. Нарколог попросил, по возможности, найти развлечения без алкоголя. Представители власти напомнили, что большинство травм и происшествий в праздничные дни происходит именно с выпившими людьми. Ранее Подорванов советовал никогда не опохмеляться после застолий, чтобы не стать хроническим алкоголиком. Тогда он отмечал, что в культуре русского народа никогда не было традиции, связанной с чрезмерным потреблением алкоголя.

Главный нарколог Курганской области Павел Подорванов попросил жителей региона не пить дешевый алкоголь и спиртное сомнительного происхождения. Обращение Подорванова, сделанное перед новогодними праздниками, опубликовано на сайте областного правительства. «„Безопасной дозы алкоголя не существует“. Даже незначительное количество несет пагубный вред для здоровья, не говоря уже о многодневном употреблении. Категорически откажитесь от алкоголя сомнительного происхождения, без документов, по слишком низкой цене. Отравления суррогатами смертельны», — передают представители правительства слова Подорванова. Нарколог попросил, по возможности, найти развлечения без алкоголя. Представители власти напомнили, что большинство травм и происшествий в праздничные дни происходит именно с выпившими людьми. Ранее Подорванов советовал никогда не опохмеляться после застолий, чтобы не стать хроническим алкоголиком. Тогда он отмечал, что в культуре русского народа никогда не было традиции, связанной с чрезмерным потреблением алкоголя.