Главный курганский нарколог посоветовал не пить в новогодние дни дешевый алкоголь

Главный нарколог Курганской области Павел Подорванов попросил жителей региона не пить дешевый алкоголь и спиртное сомнительного происхождения. Обращение Подорванова, сделанное перед новогодними праздниками, опубликовано на сайте областного правительства.
«„Безопасной дозы алкоголя не существует“. Даже незначительное количество несет пагубный вред для здоровья, не говоря уже о многодневном употреблении. Категорически откажитесь от алкоголя сомнительного происхождения, без документов, по слишком низкой цене. Отравления суррогатами смертельны», — передают представители правительства слова Подорванова.
Нарколог попросил, по возможности, найти развлечения без алкоголя. Представители власти напомнили, что большинство травм и происшествий в праздничные дни происходит именно с выпившими людьми.
Ранее Подорванов советовал никогда не опохмеляться после застолий, чтобы не стать хроническим алкоголиком. Тогда он отмечал, что в культуре русского народа никогда не было традиции, связанной с чрезмерным потреблением алкоголя.
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