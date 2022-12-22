Главный нарколог Курганской области порекомендовал никогда не опохмеляться

23 декабря 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Опохмеление ведет к запойной форме алкоголизма, отметил Павел Подорванов Фото: Марина Молдавская © URA.RU Главный внештатный нарколог Курганской области Павел Подорванов рекомендовал жителям региона никогда не опохмеляться после застолий, чтобы не стать хроническим алкоголиком. Об этом он рассказал накануне новогодних праздников. «У нас, к сожалению, привыкли лечить подобное подобным. Наутро встал и после „вчерашнего“ слегка выпил. Казалось бы, стало легче, но это чисто субъективное ощущение. На самом деле практика опохмеления быстро приводит к формированию запойной формы алкоголизма», — цитирует Подорванова газета «Новый мир». Врач отметил, что алкоголики зачастую отрицают наличие болезни, что приводит к постепенному усугублению заболевания. Он также подчеркнул, что в культуре русского народа никогда не было традиции, связанной с чрезмерным потреблением алкоголя. По его словам, на Руси вели здоровый образ жизни и жили аскетично. Ранее URA.RU писало, что лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев назвал Курганскую область в тройке самых пьющих регионов России. Директор депздрава региона Алексей Сигидаев опроверг эти данные. Сигидаев пояснил, что в статистику больных алкоголизмом включены не только болеющие, но и лица из группы риска и выздоравливающие. В результате общая цифра по заболеванию выше, чем в других регионах. По данным депздрава, в этом году уровень общей заболеваемости алкоголизмом в области снизился на 3%, а число выздоровевших увеличилось на 32,9%. Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков тоже не согласился с данными Хамзаева, что курганцы одни из самых пьющих в РФ. Он сказал, что большинство курганцев работают на предприятиях в три смены по 8-10 часов в день и им некогда пить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный внештатный нарколог Курганской области Павел Подорванов рекомендовал жителям региона никогда не опохмеляться после застолий, чтобы не стать хроническим алкоголиком. Об этом он рассказал накануне новогодних праздников. «У нас, к сожалению, привыкли лечить подобное подобным. Наутро встал и после „вчерашнего“ слегка выпил. Казалось бы, стало легче, но это чисто субъективное ощущение. На самом деле практика опохмеления быстро приводит к формированию запойной формы алкоголизма», — цитирует Подорванова газета «Новый мир». Врач отметил, что алкоголики зачастую отрицают наличие болезни, что приводит к постепенному усугублению заболевания. Он также подчеркнул, что в культуре русского народа никогда не было традиции, связанной с чрезмерным потреблением алкоголя. По его словам, на Руси вели здоровый образ жизни и жили аскетично. Ранее URA.RU писало, что лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев назвал Курганскую область в тройке самых пьющих регионов России. Директор депздрава региона Алексей Сигидаев опроверг эти данные. Сигидаев пояснил, что в статистику больных алкоголизмом включены не только болеющие, но и лица из группы риска и выздоравливающие. В результате общая цифра по заболеванию выше, чем в других регионах. По данным депздрава, в этом году уровень общей заболеваемости алкоголизмом в области снизился на 3%, а число выздоровевших увеличилось на 32,9%. Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков тоже не согласился с данными Хамзаева, что курганцы одни из самых пьющих в РФ. Он сказал, что большинство курганцев работают на предприятиях в три смены по 8-10 часов в день и им некогда пить.