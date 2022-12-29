Путин поручил сажать и штрафовать россиян за осквернение Георгиевских лент

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей и лишения свободы на срок до пяти лет за осквернение Георгиевских лент. Согласно указу президента, ленты приравнены к символам воинской славы.
«Публичное осквернение Георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в указе, подписанном Путиным. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон уже вступил в силу.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей и лишения свободы на срок до пяти лет за осквернение Георгиевских лент. Согласно указу президента, ленты приравнены к символам воинской славы. «Публичное осквернение Георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в указе, подписанном Путиным. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон уже вступил в силу.