Офицер Марочко назвал причину увеличения числа наемников ВСУ

Офицер Марочко: кризис подтолкнул европейцев к наемничеству на Украине
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Наемничество в странах Запада стало популярным заработком, считает Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Наемничество, как способ заработать деньги, активно распространяется в странах Запада из-за не очень хорошей экономической ситуации в них. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сейчас не очень хорошая экономическая ситуация в странах Запада, в арабских, где проходили конфликты, в африканских. И наемничество, как способ заработать деньги, там рассматривается довольно-таки серьезно. Поскольку таких центров, которые рекрутируют граждан, большое количество. И они расположены по всему земному шару. И таким образом, я думаю, они считают, что могут улучшить свое материальное состояние», — объяснил Андрей Марочко.

Собеседник агентства подчеркнул, что число наемников в составе ВСУ увеличилось. «Количество наемников увеличилось, потому что ряды потерь украинской армии нужно чем-то восполнять. А они у них колоссальные. Все-таки мужской резерв у Украины не бесконечен, хотя на сегодняшний момент пока еще есть», — добавил Марочко.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что в Европе в 2023 году возрастет уровень безработицы. Большинство экономистов прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта в течение всего следующего года. По их мнению, Европа столкнулась с худшим энергетическим кризисом из-за ситуации на Украине.

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Наемничество, как способ заработать деньги, активно распространяется в странах Запада из-за не очень хорошей экономической ситуации в них. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сейчас не очень хорошая экономическая ситуация в странах Запада, в арабских, где проходили конфликты, в африканских. И наемничество, как способ заработать деньги, там рассматривается довольно-таки серьезно. Поскольку таких центров, которые рекрутируют граждан, большое количество. И они расположены по всему земному шару. И таким образом, я думаю, они считают, что могут улучшить свое материальное состояние», — объяснил Андрей Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что число наемников в составе ВСУ увеличилось. «Количество наемников увеличилось, потому что ряды потерь украинской армии нужно чем-то восполнять. А они у них колоссальные. Все-таки мужской резерв у Украины не бесконечен, хотя на сегодняшний момент пока еще есть», — добавил Марочко. Ранее британская газета Financial Times сообщила, что в Европе в 2023 году возрастет уровень безработицы. Большинство экономистов прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта в течение всего следующего года. По их мнению, Европа столкнулась с худшим энергетическим кризисом из-за ситуации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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