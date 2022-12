FT: Европу ждет резкий рост безработицы и сокращение экономики в 2023 году

Энергетический кризис негативно повлиял на ЕС Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Экономисты прогнозируют, что в Европе в 2023 году возрастет уровень безработицы и сократится экономика. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Безработица вырастет с рекордно низкого уровня еврозоны в 6,5% в октябре до 7,1% в конце следующего года. Почти 90% из 37 экономистов, заявили, что единая валютная зона уже находится в рецессии, и большинство прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта в течение всего следующего года», — сообщает Financial Times . По словам экономистов, Европа столкнулась с худшим энергетическим кризисом из-за ситуации на Украине. Европа снизила зависимость от импорта газа из РФ, наладив партнерство с Норвегией, США и Ближним Востоком. Но без российского газа Европе сложнее будет заполнить хранилища перед следующей зимой, отметили экономисты. Также они спрогнозировали снижение стоимости жилья на 4,7%. Западная экономика оказалась на грани рецессии, а в России она укреплялась, написало издание The Economist. Евросоюз потеряет более триллиона евро из-за антироссийских санкций, считают аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры». Также ЕС в следующем году переплатит за нефть 270 миллиардов, сообщил директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев. В следующем году в мире будет рецессия и энергетический кризис, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на аналитиков Международного валютного фонда. Европу в 2023 году ждет торможение экономики, социально-политические потрясения и нарастающие факторы мигрантской преступности, сообщает телеканал 360

