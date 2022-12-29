Фонд Потанина высоко оценил работу свердловских активистов

Свердловские организации победили в конкурсе «Маршрут добра» от Фонда Потанина

29 декабря 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Фонд Потанина — один из первых частных фондов в современной России Фото: официальный сайт Президента РФ Представители НКО (Некоммерческая организация — прим.ред.) из Свердловской области стали победителями VI цикла конкурса Фонда Потанина «Маршрут добра». Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации. «Фонд Потанина подвел итоги VI цикла конкурса профессионального развития „Маршрут добра“. Победителями стали 11 представителей некоммерческого сектора из 7 регионов России. В их числе представительница свердловской региональной благотворительной общественной организации помощи онкологическим больным „Вместе ради жизни“ Оксана Зенчик и представительница свердловской региональной общественной организации инвалидов „Солнечные дети“ Дарина Капустина», — сказано в сообщении. В число регионов-лидеров по количеству заявок в шестом цикле вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Иркутская область, Республика Башкортостан. Наибольшее число победителей — сотрудники общественных организаций и благотворительных фондов. Фонд Потанина — один из первых благотворительных фондов в России. Он был создан в 1999 году предпринимателем Владимиром Потаниным. Цель — реализация масштабных гуманитарных программ. В 2022 году был сформирован эндаумент Фонда, доход от которого идет на развитие и поддержку грантовых программ в сферах культуры, высшего образования, социального спорта и благотворительности по всей стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители НКО (Некоммерческая организация — прим.ред.) из Свердловской области стали победителями VI цикла конкурса Фонда Потанина «Маршрут добра». Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации. «Фонд Потанина подвел итоги VI цикла конкурса профессионального развития „Маршрут добра“. Победителями стали 11 представителей некоммерческого сектора из 7 регионов России. В их числе представительница свердловской региональной благотворительной общественной организации помощи онкологическим больным „Вместе ради жизни“ Оксана Зенчик и представительница свердловской региональной общественной организации инвалидов „Солнечные дети“ Дарина Капустина», — сказано в сообщении. В число регионов-лидеров по количеству заявок в шестом цикле вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Иркутская область, Республика Башкортостан. Наибольшее число победителей — сотрудники общественных организаций и благотворительных фондов. Фонд Потанина — один из первых благотворительных фондов в России. Он был создан в 1999 году предпринимателем Владимиром Потаниным. Цель — реализация масштабных гуманитарных программ. В 2022 году был сформирован эндаумент Фонда, доход от которого идет на развитие и поддержку грантовых программ в сферах культуры, высшего образования, социального спорта и благотворительности по всей стране.