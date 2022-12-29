Путин освободил мобилизованных от части ответственности перед законом

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает судебные и исполнительные производства в отношении добровольцев и мобилизованных. Исключение составят производства об алиментах. Соответствующий закон президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает судебные и исполнительные производства в отношении добровольцев и мобилизованных. Исключение составят производства об алиментах. Соответствующий закон президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.