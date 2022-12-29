Путин освободил мобилизованных от части ответственности перед законом

Путин подписал закон о приостановлении судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, госсовет
Владимир Путин подписал закон об ответственности для добровольцев и мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает судебные и исполнительные производства в отношении добровольцев и мобилизованных. Исключение составят производства об алиментах. Соответствующий закон президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает судебные и исполнительные производства в отношении добровольцев и мобилизованных. Исключение составят производства об алиментах. Соответствующий закон президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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