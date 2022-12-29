Путин подписал закон о снижении ставок и платежей по микрозаймам

Закон, подписанный президентом, начнет действовать с 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставок по микрозаймам до 0,8% с действующей планки в 1% и уменьшении всех платежей по ним — до 130% от суммы займа при раннем значении в 150%. Закон, подписанный президентом вступит в силу с 1 июля 2023 года. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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