Путин подписал закон о снижении ставок и платежей по микрозаймам

29 декабря 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Закон, подписанный президентом, начнет действовать с 1 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставок по микрозаймам до 0,8% с действующей планки в 1% и уменьшении всех платежей по ним — до 130% от суммы займа при раннем значении в 150%. Закон, подписанный президентом вступит в силу с 1 июля 2023 года. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставок по микрозаймам до 0,8% с действующей планки в 1% и уменьшении всех платежей по ним — до 130% от суммы займа при раннем значении в 150%. Закон, подписанный президентом вступит в силу с 1 июля 2023 года. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.