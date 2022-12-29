Руслан Кухарук принял участие в акции «Елка желаний» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Тюмени Руслан Кухарук исполнил новогодние желания детей и вручил им подарки. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.

«Новогоднее желание юного тюменца Алексея я тоже снял с елочки. Ему нужен был планшет для занятий. Его брату Владимиру Дед Мороз попросил передать игрушечный автомат. Мирослава и ее мама Алсу тоже верили в чудо, мечтая о велосипеде», — рассказал Кухарук. Он добавил, что во всех семьях старался создавать праздничную атмосферу.

Мэр Тюмени порадовал маленьких тюменцев в рамках акции «Елка желаний». Ранее в ней также принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. URA.RU писало, что глава региона вручил сыну мобилизованного тюменца футбольные бутсы и гетры.