29 декабря 2022

Мэр Тюмени вручил детям новогодние подарки. Видео

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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук принял участие в акции «Елка желаний» Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук исполнил новогодние желания детей и вручил им подарки. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.

«Новогоднее желание юного тюменца Алексея я тоже снял с елочки. Ему нужен был планшет для занятий. Его брату Владимиру Дед Мороз попросил передать игрушечный автомат. Мирослава и ее мама Алсу тоже верили в чудо, мечтая о велосипеде», — рассказал Кухарук. Он добавил, что во всех семьях старался создавать праздничную атмосферу.

Мэр Тюмени порадовал маленьких тюменцев в рамках акции «Елка желаний». Ранее в ней также принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. URA.RU писало, что глава региона вручил сыну мобилизованного тюменца футбольные бутсы и гетры.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук исполнил новогодние желания детей и вручил им подарки. Об этом глава города написал в своем telegram-канале. «Новогоднее желание юного тюменца Алексея я тоже снял с елочки. Ему нужен был планшет для занятий. Его брату Владимиру Дед Мороз попросил передать игрушечный автомат. Мирослава и ее мама Алсу тоже верили в чудо, мечтая о велосипеде», — рассказал Кухарук. Он добавил, что во всех семьях старался создавать праздничную атмосферу. Мэр Тюмени порадовал маленьких тюменцев в рамках акции «Елка желаний». Ранее в ней также принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. URA.RU писало, что глава региона вручил сыну мобилизованного тюменца футбольные бутсы и гетры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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