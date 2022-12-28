Александр Моор принял участие в акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Тюменской области Александр Моор подарил сыну мобилизованного тюменца футбольные бутсы и гетры. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. Ранее губернатор принял участие в акции «Елка желаний», где ему попалось соответствующее письмо с мечтой ребенка.

«Первоклассник Миша из Тюмени очень любит футбол и верит в дедушку Мороза, поэтому он написал на „Елку желаний“: попросил бутсы и гетры. Открытка с его мечтой попалась мне. Мечту юного земляка исполнил. Эмоции мальчика дорогого стоят. Миша не ожидал подарка и обрадовался. Его папа сейчас защищает нашу Родину. Пожелал мальчику быть сильным, настоящим помощником мамы, успехов в спорте и много радостных событий», — сообщил глава региона в своей публикации.

22 декабря губернатор Тюменской области принял участие в акции «Елка желаний» в Кремле. Один из ребят в своем пожелании мечтал о бутсах и гетрах для занятий футболом, другой — загадал спортивный костюм. Глава региона дал обещание исполнить оба желания детей.

Частичная мобилизация в России прошла с 21 сентября по 28 октября 2022 года. К Вооруженным силам РФ присоединились около 300 тыс. военнослужащих запаса. В Тюменской области мобилизованные проходят боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ.