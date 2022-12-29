29 декабря 2022

Посол РФ Ульянов: обвинения Запада в сторону России звучат «нелепо»

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, выступление, пресс-подход, флаг россии, брифинг
Дипломат заявил о нелепости обвинений запада в отношении России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обвинения России со стороны Запада о подрыве мирового порядка звучат «нелепо». Так считает посол РФ Михаил Ульянов.

«Россия и большинство других государств никогда не подписывались под этой сомнительной концепцией. Мы всегда поддерживали мироустройство, основанное на межгосударственных отношениях и законе. Когда Запад обвиняет Россию в подрыве мирового порядка, это звучит нелепо», — прокомментировал политик в Twitter.

Страны Европы столкнулись с энергетическим кризисом после введения санкций против российского нефтегазового сектора. Одной из причин кризиса — это поддержка Украины со стороны западных государств после начала специальной военной операции РФ 24 февраля.

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Обвинения России со стороны Запада о подрыве мирового порядка звучат «нелепо». Так считает посол РФ Михаил Ульянов. «Россия и большинство других государств никогда не подписывались под этой сомнительной концепцией. Мы всегда поддерживали мироустройство, основанное на межгосударственных отношениях и законе. Когда Запад обвиняет Россию в подрыве мирового порядка, это звучит нелепо», — прокомментировал политик в Twitter. Страны Европы столкнулись с энергетическим кризисом после введения санкций против российского нефтегазового сектора. Одной из причин кризиса — это поддержка Украины со стороны западных государств после начала специальной военной операции РФ 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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