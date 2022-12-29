Посол РФ Ульянов: обвинения Запада в сторону России звучат «нелепо»

Дипломат заявил о нелепости обвинений запада в отношении России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обвинения России со стороны Запада о подрыве мирового порядка звучат «нелепо». Так считает посол РФ Михаил Ульянов.
«Россия и большинство других государств никогда не подписывались под этой сомнительной концепцией. Мы всегда поддерживали мироустройство, основанное на межгосударственных отношениях и законе. Когда Запад обвиняет Россию в подрыве мирового порядка, это звучит нелепо», — прокомментировал политик в Twitter.
Страны Европы столкнулись с энергетическим кризисом после введения санкций против российского нефтегазового сектора. Одной из причин кризиса — это поддержка Украины со стороны западных государств после начала специальной военной операции РФ 24 февраля.