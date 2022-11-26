МИД РФ: Европа сама обрекла себя на энергетический коллапс

Европейские лидеры сами подтолкнули Евросоюз (ЕС) к энергетическому кризису. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Они [европейские лидеры] пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — сказала Мария Захарова в эфире программы «Право знать» на ТВЦ. По ее мнению, сейчас лидерам европейских стран осталось убедить своих граждан, что «это в их же интересах».
Европа столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против российских газа и нефти. В частности, по информации Politico, ЕС борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. Так, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа.
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Европейские лидеры сами подтолкнули Евросоюз (ЕС) к энергетическому кризису. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Они [европейские лидеры] пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — сказала Мария Захарова в эфире программы «Право знать» на ТВЦ. По ее мнению, сейчас лидерам европейских стран осталось убедить своих граждан, что «это в их же интересах». Европа столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против российских газа и нефти. В частности, по информации Politico, ЕС борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. Так, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа.