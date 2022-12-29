Легендарный «Щелкунчик» предстанет перед пермяками в необычной трактовке швейцарского хореографа

На сцене оживут все персонажи Гофмана Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские любители балета смогут увидеть постановку легендарного «Щелкунчика» (6+) в интерпретации швейцарского хореографа Кристиана Шпука. Он отказался от привычного пересказа сказки Гофмана Александром Дюма, которую использовал Мариус Петипа, а взял за основу оригинальный литературный сюжет, отмечается в анонсе.

«В его балете оживают все персонажи Гофмана, хорошо знакомые тем, кто читал сказку. Жители Сказочного Королевства, Принцесса Пирлипат и причина всех ее несчастий — волшебный орех кракатук, девочка Мари и вся ее семья, волшебник Дроссельмейер и его заколдованный племянник Щелкунчик, Мышиный Король и Королева Мышильда», — говорится на сайте проекта TheatreHD.

Спектакль пермяки смогут увидеть в кинозалах города 31 декабря, 4 и 8 января. Показ пройдет на немецком языке с русскими субтитрами.