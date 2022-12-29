Врач из ХМАО назвала отличия свиного гриппа от COVID-19

Врач из ХМАО разъяснила, чем свиной грипп отличается от COVID-19

Врач из Нижневартовска объяснила, как отличить свиной грипп от ковида Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

Врач-терапевт из Нижневартовска рассказала, как отличить ковид от свиного гриппа. Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники Нижневартовска Роза Шайдуллина сообщила корреспонденту URA.RU, что для свиного гриппа характерны ломота, высокая температура и сухой кашель, а отсутствие обоняния, одышка, боль в горле и заложенность носа чаще говорят о заражении коронавирусной инфекцией.

«Для свиного гриппа H1N1, как и гриппа в целом, характерен выраженный интоксикационный синдром — ломота в теле, высокая температура в районе 39 градусов, кашель чаще сухой. При ковиде температура обычно субфебрильная (превышает норму на 1—1,5 градуса), чаще встречаются одышка, отсутствие обоняния, боль в горле и заложенность носа, а также кашель с отхождением мокроты», — прокомментировала Шайдуллина.

Инкубационный при гриппе очень короткий — от двух до четырех дней. Ковид развивается, в среднем, от одной до двух недель. «Кроме того, бессимптомное течение болезни характерно для коронавирусной инфекции, а вот при гриппе почти не встречается», — добавила Шайдуллина.

Ранее URA.RU писало об основных симптомах и осложнениях свиного гриппа. Врач из ХМАО рассказала, что свиной грипп опасен возникновением пневмонии, менингита, эндокардита и геморрагического синдрома.