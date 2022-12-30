Военкор Стешин дал прогноз об окончании спецоперации на Украине

Военкор Стешин: спецоперация на Украине закончится к осени 2023 года
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СВО кончится к осени 2023 года, считает Дмитрий Стешин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия закончит специальную военную операцию к осени 2023 года. Такой прогноз сделал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

«Предположу, что все это закончится к осени следующего года и окончание СВО будет военно-политическим. Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями», — заявил Стешин изданию «Комсомольская правда». Он также предположил, что и другие украинские регионы могут проголосовать на референдуме за вхождение в состав России.

Также он рассказал, что Запад рассматривает Украину как испытательный полигон перед прямым конфликтом с Россией. «Мы проводили стремительную полицейскую операцию против страны, которая повела против нас тотальную войну. Мы предполагали, что НАТО впряжется, ведь Украина — это зайцы фарфоровые, на которых Запад тренируется воевать с Россией. Они впрягались, потому что поняли, что в мире начал складываться альтернативный центр силы. Запад проигрывает и по численности населения, и по объемам промышленности», — рассказал Стешин.

Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявлял, что спецоперация не закончится, пока Россия не возьмет Киев. В то же время по данным опроса, 80% россиян ждут успешного завершения СВО в 2023 году, сообщает «Ридус».

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Россия закончит специальную военную операцию к осени 2023 года. Такой прогноз сделал военный корреспондент Дмитрий Стешин. «Предположу, что все это закончится к осени следующего года и окончание СВО будет военно-политическим. Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями», — заявил Стешин изданию «Комсомольская правда». Он также предположил, что и другие украинские регионы могут проголосовать на референдуме за вхождение в состав России. Также он рассказал, что Запад рассматривает Украину как испытательный полигон перед прямым конфликтом с Россией. «Мы проводили стремительную полицейскую операцию против страны, которая повела против нас тотальную войну. Мы предполагали, что НАТО впряжется, ведь Украина — это зайцы фарфоровые, на которых Запад тренируется воевать с Россией. Они впрягались, потому что поняли, что в мире начал складываться альтернативный центр силы. Запад проигрывает и по численности населения, и по объемам промышленности», — рассказал Стешин. Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявлял, что спецоперация не закончится, пока Россия не возьмет Киев. В то же время по данным опроса, 80% россиян ждут успешного завершения СВО в 2023 году, сообщает «Ридус».
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