Военкор Стешин дал прогноз об окончании спецоперации на Украине

Военкор Стешин: спецоперация на Украине закончится к осени 2023 года

30 декабря 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

СВО кончится к осени 2023 года, считает Дмитрий Стешин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия закончит специальную военную операцию к осени 2023 года. Такой прогноз сделал военный корреспондент Дмитрий Стешин. «Предположу, что все это закончится к осени следующего года и окончание СВО будет военно-политическим. Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями», — заявил Стешин изданию «Комсомольская правда». Он также предположил, что и другие украинские регионы могут проголосовать на референдуме за вхождение в состав России. Также он рассказал, что Запад рассматривает Украину как испытательный полигон перед прямым конфликтом с Россией. «Мы проводили стремительную полицейскую операцию против страны, которая повела против нас тотальную войну. Мы предполагали, что НАТО впряжется, ведь Украина — это зайцы фарфоровые, на которых Запад тренируется воевать с Россией. Они впрягались, потому что поняли, что в мире начал складываться альтернативный центр силы. Запад проигрывает и по численности населения, и по объемам промышленности», — рассказал Стешин. Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявлял, что спецоперация не закончится, пока Россия не возьмет Киев. В то же время по данным опроса, 80% россиян ждут успешного завершения СВО в 2023 году, сообщает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия закончит специальную военную операцию к осени 2023 года. Такой прогноз сделал военный корреспондент Дмитрий Стешин. «Предположу, что все это закончится к осени следующего года и окончание СВО будет военно-политическим. Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями», — заявил Стешин изданию «Комсомольская правда». Он также предположил, что и другие украинские регионы могут проголосовать на референдуме за вхождение в состав России. Также он рассказал, что Запад рассматривает Украину как испытательный полигон перед прямым конфликтом с Россией. «Мы проводили стремительную полицейскую операцию против страны, которая повела против нас тотальную войну. Мы предполагали, что НАТО впряжется, ведь Украина — это зайцы фарфоровые, на которых Запад тренируется воевать с Россией. Они впрягались, потому что поняли, что в мире начал складываться альтернативный центр силы. Запад проигрывает и по численности населения, и по объемам промышленности», — рассказал Стешин. Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявлял, что спецоперация не закончится, пока Россия не возьмет Киев. В то же время по данным опроса, 80% россиян ждут успешного завершения СВО в 2023 году, сообщает «Ридус».