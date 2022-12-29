29 декабря 2022
28 декабря 2022

Житель ЯНАО перед Новым годом выиграл больше 20 миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лотерея, лотерейный билет
Житель из ЯНАО выиграл 24 244 344 рубля в лотерею Фото:

Житель из ЯНАО выиграл 24 244 344 рубля, купив билет за 3 600 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал «Столото».

«Только что участник из Ямало-Ненецкого АО выиграл 24 244 344 в „Рапидо“ — посмотрите, какая красивая сумма. Счастливый билет был куплен в мобильном приложении „Столото“ за 3600. Победитель сделал развернутую ставку, отметив во втором поле все четыре числа. Полученную комбинацию он поставил сразу на 3 тиража», — говорится в сообщение.

Ранее URA.RU сообщало, что жители региона выиграли более 144 миллионов в лотерею. Такая сумма была выплачена за половину 2022 года.

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Житель из ЯНАО выиграл 24 244 344 рубля, купив билет за 3 600 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал «Столото». «Только что участник из Ямало-Ненецкого АО выиграл 24 244 344 в „Рапидо“ — посмотрите, какая красивая сумма. Счастливый билет был куплен в мобильном приложении „Столото“ за 3600. Победитель сделал развернутую ставку, отметив во втором поле все четыре числа. Полученную комбинацию он поставил сразу на 3 тиража», — говорится в сообщение. Ранее URA.RU сообщало, что жители региона выиграли более 144 миллионов в лотерею. Такая сумма была выплачена за половину 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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