Житель ЯНАО перед Новым годом выиграл больше 20 миллионов рублей в лотерею

30 декабря 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Житель из ЯНАО выиграл 24 244 344 рубля в лотерею Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель из ЯНАО выиграл 24 244 344 рубля, купив билет за 3 600 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал «Столото». «Только что участник из Ямало-Ненецкого АО выиграл 24 244 344 в „Рапидо“ — посмотрите, какая красивая сумма. Счастливый билет был куплен в мобильном приложении „Столото“ за 3600. Победитель сделал развернутую ставку, отметив во втором поле все четыре числа. Полученную комбинацию он поставил сразу на 3 тиража», — говорится в сообщение. Ранее URA.RU сообщало, что жители региона выиграли более 144 миллионов в лотерею. Такая сумма была выплачена за половину 2022 года.

Житель из ЯНАО выиграл 24 244 344 рубля, купив билет за 3 600 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал «Столото». «Только что участник из Ямало-Ненецкого АО выиграл 24 244 344 в „Рапидо“ — посмотрите, какая красивая сумма. Счастливый билет был куплен в мобильном приложении „Столото“ за 3600. Победитель сделал развернутую ставку, отметив во втором поле все четыре числа. Полученную комбинацию он поставил сразу на 3 тиража», — говорится в сообщение. Ранее URA.RU сообщало, что жители региона выиграли более 144 миллионов в лотерею. Такая сумма была выплачена за половину 2022 года.