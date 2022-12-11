11 декабря 2022
10 декабря 2022

Жители ЯНАО выиграли в лотерею более 144 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Жителями региона было куплено 593 403 лотерейных билета Фото:

Жителям ЯНАО за полгода удалось выиграть более 144 миллионов рублей в «Русском лото». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«За первое полугодие 2022 года общая сумма выигрышей участников лотерей из ЯНАО составила 144 951 887 рублей. Жителями региона было куплено 593 403 счастливых лотерейных билета», — уточнили там.

В пресс-службе добавили, что четверо ямальцев выиграли от 500 00 тысяч рублей. Двое из них стали лотерейными миллионерами.

Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска выиграл в лотерею 12 миллионов рублей. Как сообщила компания, это уже четвертый миллионер из этого города.

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Жителям ЯНАО за полгода удалось выиграть более 144 миллионов рублей в «Русском лото». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «За первое полугодие 2022 года общая сумма выигрышей участников лотерей из ЯНАО составила 144 951 887 рублей. Жителями региона было куплено 593 403 счастливых лотерейных билета», — уточнили там. В пресс-службе добавили, что четверо ямальцев выиграли от 500 00 тысяч рублей. Двое из них стали лотерейными миллионерами. Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска выиграл в лотерею 12 миллионов рублей. Как сообщила компания, это уже четвертый миллионер из этого города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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