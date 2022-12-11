Жители ЯНАО выиграли в лотерею более 144 миллионов рублей

Жителями региона было куплено 593 403 лотерейных билета
Жителям ЯНАО за полгода удалось выиграть более 144 миллионов рублей в «Русском лото». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«За первое полугодие 2022 года общая сумма выигрышей участников лотерей из ЯНАО составила 144 951 887 рублей. Жителями региона было куплено 593 403 счастливых лотерейных билета», — уточнили там.
В пресс-службе добавили, что четверо ямальцев выиграли от 500 00 тысяч рублей. Двое из них стали лотерейными миллионерами.
Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска выиграл в лотерею 12 миллионов рублей. Как сообщила компания, это уже четвертый миллионер из этого города.
Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей