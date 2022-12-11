Жители ЯНАО выиграли в лотерею более 144 миллионов рублей

Жителями региона было куплено 593 403 лотерейных билета Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям ЯНАО за полгода удалось выиграть более 144 миллионов рублей в «Русском лото». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«За первое полугодие 2022 года общая сумма выигрышей участников лотерей из ЯНАО составила 144 951 887 рублей. Жителями региона было куплено 593 403 счастливых лотерейных билета», — уточнили там.

В пресс-службе добавили, что четверо ямальцев выиграли от 500 00 тысяч рублей. Двое из них стали лотерейными миллионерами.

Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска выиграл в лотерею 12 миллионов рублей. Как сообщила компания, это уже четвертый миллионер из этого города.