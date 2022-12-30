Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию весной 2023 года Фото:

Президент РФ Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в следующем году, весной. Об этом глава российского государства сообщил председателю китайской республики в ходе разговора.

«Не сомневаюсь, что и мы найдем с Вами возможность встретиться лично. Ждем Вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем Вас весной следующего года с государственным визитом в Москву», — сказал он в ходе разговора. Разговор транслировал телеканал «Россия 24».

Ранее сообщалось, что главы Китая и России обсудят региональные проблемы. Уточнялось, что беседа пройдет в закрытом режиме.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в следующем году, весной. Об этом глава российского государства сообщил председателю китайской республики в ходе разговора. «Не сомневаюсь, что и мы найдем с Вами возможность встретиться лично. Ждем Вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем Вас весной следующего года с государственным визитом в Москву», — сказал он в ходе разговора. Разговор транслировал телеканал «Россия 24». Ранее сообщалось, что главы Китая и России обсудят региональные проблемы. Уточнялось, что беседа пройдет в закрытом режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...