Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

30 декабря 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию весной 2023 года Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент РФ Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в следующем году, весной. Об этом глава российского государства сообщил председателю китайской республики в ходе разговора. «Не сомневаюсь, что и мы найдем с Вами возможность встретиться лично. Ждем Вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем Вас весной следующего года с государственным визитом в Москву», — сказал он в ходе разговора. Разговор транслировал телеканал «Россия 24». Ранее сообщалось, что главы Китая и России обсудят региональные проблемы. Уточнялось, что беседа пройдет в закрытом режиме.

Президент РФ Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в следующем году, весной. Об этом глава российского государства сообщил председателю китайской республики в ходе разговора. «Не сомневаюсь, что и мы найдем с Вами возможность встретиться лично. Ждем Вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем Вас весной следующего года с государственным визитом в Москву», — сказал он в ходе разговора. Разговор транслировал телеканал «Россия 24». Ранее сообщалось, что главы Китая и России обсудят региональные проблемы. Уточнялось, что беседа пройдет в закрытом режиме.