Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию весной 2023 года
Президент РФ Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в следующем году, весной. Об этом глава российского государства сообщил председателю китайской республики в ходе разговора.
«Не сомневаюсь, что и мы найдем с Вами возможность встретиться лично. Ждем Вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем Вас весной следующего года с государственным визитом в Москву», — сказал он в ходе разговора. Разговор транслировал телеканал «Россия 24».
Ранее сообщалось, что главы Китая и России обсудят региональные проблемы. Уточнялось, что беседа пройдет в закрытом режиме.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.