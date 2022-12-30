Волож уходит из Яндекса

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Подписание меморандума о сотрудничестве с Кировской областью в области раскрытия открытых. Москва, волож аркадий
Аркадий Волож сообщил об уходе из «Яндекса» Фото:

Бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании. Об этом основатель компании заявил в письме сотрудникам. Он управлял компанией 25 лет.

Ранее сообщалось, что летом этого года он попал под санкции шестого пакета Евросоюза (ЕС). Тогда включили Аркадия Воложа, а также семью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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Бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании. Об этом основатель компании заявил в письме сотрудникам. Он управлял компанией 25 лет. Ранее сообщалось, что летом этого года он попал под санкции шестого пакета Евросоюза (ЕС). Тогда включили Аркадия Воложа, а также семью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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