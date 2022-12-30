Волож уходит из Яндекса

Аркадий Волож сообщил об уходе из «Яндекса»
Бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании. Об этом основатель компании заявил в письме сотрудникам. Он управлял компанией 25 лет.
Ранее сообщалось, что летом этого года он попал под санкции шестого пакета Евросоюза (ЕС). Тогда включили Аркадия Воложа, а также семью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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