Волож уходит из Яндекса

30 декабря 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Аркадий Волож сообщил об уходе из «Яндекса» Фото: Антон Белицкий © URA.RU Бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании. Об этом основатель компании заявил в письме сотрудникам. Он управлял компанией 25 лет. Ранее сообщалось, что летом этого года он попал под санкции шестого пакета Евросоюза (ЕС). Тогда включили Аркадия Воложа, а также семью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании. Об этом основатель компании заявил в письме сотрудникам. Он управлял компанией 25 лет. Ранее сообщалось, что летом этого года он попал под санкции шестого пакета Евросоюза (ЕС). Тогда включили Аркадия Воложа, а также семью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.