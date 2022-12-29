29 декабря 2022

Двое челябинцев украли из горнолыжного магазина инвентарь на 200 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины вскрыли магазин в центре Миасса

Двое жителей Челябинской области украли из спортивного магазина инвентарь на сумму свыше 200 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники вынесли из магазина горные лижи, сноуборды, шапки и перчатки.

«В Копейске задержаны двое мужчин, причастных к совершению противоправного деяния. Ими оказались ранее судимые копейчанин и житель Челябинска. Часть похищенного обнаружена в автомобиле и изъята», - сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Сейчас оба грабителя находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

сноуборд, кража
Спортинвентарь нашли в машине одного из злоумышленников
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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Двое жителей Челябинской области украли из спортивного магазина инвентарь на сумму свыше 200 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники вынесли из магазина горные лижи, сноуборды, шапки и перчатки. «В Копейске задержаны двое мужчин, причастных к совершению противоправного деяния. Ими оказались ранее судимые копейчанин и житель Челябинска. Часть похищенного обнаружена в автомобиле и изъята», - сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Сейчас оба грабителя находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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