Двое челябинцев украли из горнолыжного магазина инвентарь на 200 тысяч рублей. Фото

Мужчины вскрыли магазин в центре Миасса Анастасия Богданова © URA.RU

Двое жителей Челябинской области украли из спортивного магазина инвентарь на сумму свыше 200 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники вынесли из магазина горные лижи, сноуборды, шапки и перчатки.

«В Копейске задержаны двое мужчин, причастных к совершению противоправного деяния. Ими оказались ранее судимые копейчанин и житель Челябинска. Часть похищенного обнаружена в автомобиле и изъята», - сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Сейчас оба грабителя находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.