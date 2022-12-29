Курганский студент придумал эффективный способ очистки технических масел

Разработка представлена на конкурс грантов «Умник» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Студент Курганской сельскохозяйственной академии (филиал КГУ) Михаил Несмиянов предложил аппаратно-программный комплекс по очистке технологических жидкостей (на примере моторных, трансформаторных и индустриальных масел). Разработку он представил на конкурс грантов «Умник», рассказал URA.RU студент, поощренный академией за научные достижения.

«Эта работа относится к направлению „Ресурсосберегающая энергетика“. Проект представлен на примере регенерации (очистки) трансформаторного масла, которое используется для охлаждения трансформатора и служит изоляцией. Постепенно техническая жидкость снижает химические и электростатические свойства, загрязняется, окисляется. Если своевременно провести регенерацию масла, трансформатор не выйдет из строя, не произойдет поломок в системе изоляции», — говорится в презентации проекта Несмиянова.

Студент разработал экспериментальную установку по очистке технологических жидкостей — сепаратор, и оценил его эффективность по сравнению с аналогами (разработками Волгоградского государственного технического университета и Тюменского государственного нефтегазового университета»). По данным автора, у разработки есть ряд преимуществ: процент выхода масла выше, чем у аналогов (до 97%), нет содержания примесей, стоимость очистки ниже. Разработкой студента заинтересовалось крупное курганское предприятие.

Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Экспериментальная установка по очистке технических масел, разработанная студентом КГСХА (филиал КГУ) скрин: Михаил Несмиянов

У разработки курганского студента есть ряд преимуществ перед аналогами скрин: Михаил Несмиянов

За достижения в научно-исследовательской деятельности Михаил Несмиянов награжден грамотой фото: КГСХА