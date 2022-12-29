29 декабря 2022

Полиция отказывается выдавать загранпаспорта екатеринбуржцам

Екатеринбуржцы не могут получить загранпаспорт из-за сбоя в миграционной службе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
Горожанам предложили оформить загранпаспорт в другом отделе УФМС

В отделении выдачи паспортов на улице Баумана в Екатеринбурге произошел сбой, из-за которых специалисты не могут выдать загранпаспорта или принять заявку на документ нового образца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД.

«В данном подразделении действительно существуют технические проблемы. Предпринимаются меры по восстановлению работы системы», – сообщили в пресс-группе.

Там подчеркнули, что на Баумана все еще можно получить загранпаспорта, которые выдаются на пять лет (старого образца), однако документ с десятилетним сроком могут оформить в другом отделении УФМС.

Жалобы на сбой появлялись в социальных сетях. Горожане возмущались, что писали жалобы, но не смоли получить заказанный загранпаспорт.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В отделении выдачи паспортов на улице Баумана в Екатеринбурге произошел сбой, из-за которых специалисты не могут выдать загранпаспорта или принять заявку на документ нового образца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД. «В данном подразделении действительно существуют технические проблемы. Предпринимаются меры по восстановлению работы системы», – сообщили в пресс-группе. Там подчеркнули, что на Баумана все еще можно получить загранпаспорта, которые выдаются на пять лет (старого образца), однако документ с десятилетним сроком могут оформить в другом отделении УФМС. Жалобы на сбой появлялись в социальных сетях. Горожане возмущались, что писали жалобы, но не смоли получить заказанный загранпаспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...