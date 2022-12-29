Полиция отказывается выдавать загранпаспорта екатеринбуржцам

Екатеринбуржцы не могут получить загранпаспорт из-за сбоя в миграционной службе

30 декабря 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Горожанам предложили оформить загранпаспорт в другом отделе УФМС Екатерина Сычкова © URA.RU В отделении выдачи паспортов на улице Баумана в Екатеринбурге произошел сбой, из-за которых специалисты не могут выдать загранпаспорта или принять заявку на документ нового образца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД. «В данном подразделении действительно существуют технические проблемы. Предпринимаются меры по восстановлению работы системы», – сообщили в пресс-группе. Там подчеркнули, что на Баумана все еще можно получить загранпаспорта, которые выдаются на пять лет (старого образца), однако документ с десятилетним сроком могут оформить в другом отделении УФМС. Жалобы на сбой появлялись в социальных сетях. Горожане возмущались, что писали жалобы, но не смоли получить заказанный загранпаспорт.

В отделении выдачи паспортов на улице Баумана в Екатеринбурге произошел сбой, из-за которых специалисты не могут выдать загранпаспорта или принять заявку на документ нового образца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД. «В данном подразделении действительно существуют технические проблемы. Предпринимаются меры по восстановлению работы системы», – сообщили в пресс-группе. Там подчеркнули, что на Баумана все еще можно получить загранпаспорта, которые выдаются на пять лет (старого образца), однако документ с десятилетним сроком могут оформить в другом отделении УФМС. Жалобы на сбой появлялись в социальных сетях. Горожане возмущались, что писали жалобы, но не смоли получить заказанный загранпаспорт.