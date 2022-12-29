Полиция отказывается выдавать загранпаспорта екатеринбуржцам

В отделении выдачи паспортов на улице Баумана в Екатеринбурге произошел сбой, из-за которых специалисты не могут выдать загранпаспорта или принять заявку на документ нового образца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД.
«В данном подразделении действительно существуют технические проблемы. Предпринимаются меры по восстановлению работы системы», – сообщили в пресс-группе.
Там подчеркнули, что на Баумана все еще можно получить загранпаспорта, которые выдаются на пять лет (старого образца), однако документ с десятилетним сроком могут оформить в другом отделении УФМС.
Жалобы на сбой появлялись в социальных сетях. Горожане возмущались, что писали жалобы, но не смоли получить заказанный загранпаспорт.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».