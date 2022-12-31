В «Автостате» назвали машины дешевле миллиона рублей

«Автостат»: в РФ не осталось новых иномарок дешевле миллиона рублей

31 декабря 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Многие автомобили в РФ перестали поставлять, напомнили в «Автостате» Фото: Анна Майорова © URA.RU Новые автомобили до одного миллиона рублей можно найти только отечественного производства. На рынке подержаных машин выбор немного шире, где появляются корейские, американские и немецкие модели. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. «По новым легковым автомобилям в сумму до одного млн рублей укладываются только все комплектации LADA Granta и LADA Niva Legend. У внедорожника LADA Niva Travel только базовая комплектация стоит менее одного млн, а именно 998 900 рублей, все остальные дороже. Других новых машин с ценой ниже этого значения на рынке нет, к тому же многие из них сейчас официально в страну не поставляются», — сказал Азат Тимерханов. По его словам, выбор автомобилей с пробегом за эту сумму гораздо больше. «Разбег цен по одной и той же модели определенного возраста может быть очень широкий. Среди трехлетних машин можно найти LADA Vesta Sedan в среднем по 874 238 рублей, LADA Vesta SW — по 997 155 рублей. LADA 2190 Granta Sedan по среднему ценнику в 619 356 рублей, LADA 4X4 с ценой 729 270 рублей, а также Largus VP по 869 084 рублей», — отметил эксперт. Разнообразие марок будет гораздо выше среди пятилетних машин. «Подержаный FORD Focus обойдется в 985 228 рублей. За KIA Rio в среднем придется заплатить 962 291 рубль, за HYUNDAI Solaris — 965 121 рубль. VOLKSWAGEN Polo немного дешевле — 863 936 рублей», — добавил Тимерханов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые автомобили до одного миллиона рублей можно найти только отечественного производства. На рынке подержаных машин выбор немного шире, где появляются корейские, американские и немецкие модели. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. «По новым легковым автомобилям в сумму до одного млн рублей укладываются только все комплектации LADA Granta и LADA Niva Legend. У внедорожника LADA Niva Travel только базовая комплектация стоит менее одного млн, а именно 998 900 рублей, все остальные дороже. Других новых машин с ценой ниже этого значения на рынке нет, к тому же многие из них сейчас официально в страну не поставляются», — сказал Азат Тимерханов. По его словам, выбор автомобилей с пробегом за эту сумму гораздо больше. «Разбег цен по одной и той же модели определенного возраста может быть очень широкий. Среди трехлетних машин можно найти LADA Vesta Sedan в среднем по 874 238 рублей, LADA Vesta SW — по 997 155 рублей. LADA 2190 Granta Sedan по среднему ценнику в 619 356 рублей, LADA 4X4 с ценой 729 270 рублей, а также Largus VP по 869 084 рублей», — отметил эксперт. Разнообразие марок будет гораздо выше среди пятилетних машин. «Подержаный FORD Focus обойдется в 985 228 рублей. За KIA Rio в среднем придется заплатить 962 291 рубль, за HYUNDAI Solaris — 965 121 рубль. VOLKSWAGEN Polo немного дешевле — 863 936 рублей», — добавил Тимерханов.