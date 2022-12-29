В Челябинске резко вырос спрос на ипотеку

В конце декабря покупатели недвижимости стали более активны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в конце декабря по сравнению с началом месяца спрос на ипотеку вырос более чем на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Спрос на ипотеку очень высокий под конец этого года. С 25 декабря мы зафиксировали рост спроса на ипотечное кредитование на 20%», — рассказала Кушнова.

Кушнова объясняет это тем, что после того, как в Новом году поднимутся ставки на ипотечное кредитование, деньги обесценятся. Поэтому в конце декабря покупатели стали более активны: начали вкладывать свои сбережения как первоначальный взнос по ипотеке.

Ранее Челябинские бизнесмены начали активно скупать площади в торговых и бизнес-центрах с арендаторами. Количество предложений о продаже коммерческой недвижимости в декабре по сравнению с сентябрем 2022 в Челябинске сократилось на 30%,