29 декабря 2022

В Челябинске резко вырос спрос на ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, недвижимость, академ риверсайд, новостройки, жилье, стройка
В конце декабря покупатели недвижимости стали более активны Фото:

В Челябинске в конце декабря по сравнению с началом месяца спрос на ипотеку вырос более чем на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Спрос на ипотеку очень высокий под конец этого года. С 25 декабря мы зафиксировали рост спроса на ипотечное кредитование на 20%», — рассказала Кушнова.

Кушнова объясняет это тем, что после того, как в Новом году поднимутся ставки на ипотечное кредитование, деньги обесценятся. Поэтому в конце декабря покупатели стали более активны: начали вкладывать свои сбережения как первоначальный взнос по ипотеке.

Ранее Челябинские бизнесмены начали активно скупать площади в торговых и бизнес-центрах с арендаторами. Количество предложений о продаже коммерческой недвижимости в декабре по сравнению с сентябрем 2022 в Челябинске сократилось на 30%,

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В Челябинске в конце декабря по сравнению с началом месяца спрос на ипотеку вырос более чем на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Спрос на ипотеку очень высокий под конец этого года. С 25 декабря мы зафиксировали рост спроса на ипотечное кредитование на 20%», — рассказала Кушнова. Кушнова объясняет это тем, что после того, как в Новом году поднимутся ставки на ипотечное кредитование, деньги обесценятся. Поэтому в конце декабря покупатели стали более активны: начали вкладывать свои сбережения как первоначальный взнос по ипотеке. Ранее Челябинские бизнесмены начали активно скупать площади в торговых и бизнес-центрах с арендаторами. Количество предложений о продаже коммерческой недвижимости в декабре по сравнению с сентябрем 2022 в Челябинске сократилось на 30%,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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