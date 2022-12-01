01 декабря 2022

Челябинские бизнесмены скупают площади в ТРК с арендаторами

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество предложений о продаже бизнес-центров сократилось на 30% Фото:

Челябинские бизнесмены стали активно скупать площади в торговых и бизнес-центрах с арендаторами. Количество предложений о продаже коммерческой недвижимости с сентября по декабрь 2022 в Челябинске сократилось на 30%, рассказал URA.RU директор агентства «А1» Степан Подпятников.

«В Челябинске сейчас большой спрос на площади и другую коммерческую недвижимость с арендаторами. Количество предложений с сентября месяца снизилось на 30%. Очень много покупателей и очень мало предложений», — рассказал Подпятников.

По словам Подпятникова, покупатели находятся в поиске выгодных предложений, а они появляются не так часто. Наиболее востребованы у предпринимателей торговые объекты площадью от 50 до 450 квадратных метров в Калининском, Курчатовском и Центральном районах Челябинска.

Ранее директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников рассказал, что в Челябинске выгоднее вкладывать сбережения в коммерческую недвижимость, а не в жилую. Срок окупаемости квартиры в столице Южного Урала составляет 15-16 лет, торгового объекта — восемь лет.

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Челябинские бизнесмены стали активно скупать площади в торговых и бизнес-центрах с арендаторами. Количество предложений о продаже коммерческой недвижимости с сентября по декабрь 2022 в Челябинске сократилось на 30%, рассказал URA.RU директор агентства «А1» Степан Подпятников. «В Челябинске сейчас большой спрос на площади и другую коммерческую недвижимость с арендаторами. Количество предложений с сентября месяца снизилось на 30%. Очень много покупателей и очень мало предложений», — рассказал Подпятников. По словам Подпятникова, покупатели находятся в поиске выгодных предложений, а они появляются не так часто. Наиболее востребованы у предпринимателей торговые объекты площадью от 50 до 450 квадратных метров в Калининском, Курчатовском и Центральном районах Челябинска. Ранее директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников рассказал, что в Челябинске выгоднее вкладывать сбережения в коммерческую недвижимость, а не в жилую. Срок окупаемости квартиры в столице Южного Урала составляет 15-16 лет, торгового объекта — восемь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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