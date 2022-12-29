Работникам «Уралвагонзавода» выдали крупные премии к Новому году

30 декабря 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Большие премии получили сотрудники УВЗ, выполняющие гособоронзаказ Владимир Жабриков © URA.RU Работникам сразу нескольких цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле выдали крупные премии в преддверии Нового года – до 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников на предприятии. «Точно получили контролеры, начальники участков, мастера и некоторые работники на основных узлах сборки танков. Рабочие не понимают, по какому критерию премии назначены. Сумма варьируется от 50 до 120 тысяч рублей», – сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что премии дали не всем, а только некоторым сотрудникам, предположительно, оказавшимся самыми эффективными в прошедшем году. В основном, дополнительные выплаты получили в механосборочных цехах. По данным другого инсайдера, больше всех заплатили начальникам и рабочим, участвующим в сборе деталей для танков. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода». Ответ на момент публикации не поступил. УВЗ является ключевым в военно-оборонном комплексе России. Это единственный производитель современных танков в России.

Работникам сразу нескольких цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле выдали крупные премии в преддверии Нового года – до 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников на предприятии. «Точно получили контролеры, начальники участков, мастера и некоторые работники на основных узлах сборки танков. Рабочие не понимают, по какому критерию премии назначены. Сумма варьируется от 50 до 120 тысяч рублей», – сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что премии дали не всем, а только некоторым сотрудникам, предположительно, оказавшимся самыми эффективными в прошедшем году. В основном, дополнительные выплаты получили в механосборочных цехах. По данным другого инсайдера, больше всех заплатили начальникам и рабочим, участвующим в сборе деталей для танков. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода». Ответ на момент публикации не поступил. УВЗ является ключевым в военно-оборонном комплексе России. Это единственный производитель современных танков в России.