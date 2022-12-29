29 декабря 2022

Работникам «Уралвагонзавода» выдали крупные премии к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод
Большие премии получили сотрудники УВЗ, выполняющие гособоронзаказ

Работникам сразу нескольких цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле выдали крупные премии в преддверии Нового года – до 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников на предприятии.

«Точно получили контролеры, начальники участков, мастера и некоторые работники на основных узлах сборки танков. Рабочие не понимают, по какому критерию премии назначены. Сумма варьируется от 50 до 120 тысяч рублей», – сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что премии дали не всем, а только некоторым сотрудникам, предположительно, оказавшимся самыми эффективными в прошедшем году. В основном, дополнительные выплаты получили в механосборочных цехах. По данным другого инсайдера, больше всех заплатили начальникам и рабочим, участвующим в сборе деталей для танков.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода». Ответ на момент публикации не поступил. УВЗ является ключевым в военно-оборонном комплексе России. Это единственный производитель современных танков в России.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Работникам сразу нескольких цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле выдали крупные премии в преддверии Нового года – до 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников на предприятии. «Точно получили контролеры, начальники участков, мастера и некоторые работники на основных узлах сборки танков. Рабочие не понимают, по какому критерию премии назначены. Сумма варьируется от 50 до 120 тысяч рублей», – сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что премии дали не всем, а только некоторым сотрудникам, предположительно, оказавшимся самыми эффективными в прошедшем году. В основном, дополнительные выплаты получили в механосборочных цехах. По данным другого инсайдера, больше всех заплатили начальникам и рабочим, участвующим в сборе деталей для танков. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода». Ответ на момент публикации не поступил. УВЗ является ключевым в военно-оборонном комплексе России. Это единственный производитель современных танков в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...