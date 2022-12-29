Главный пермский детский травматолог: как избежать травм в период новогодних каникул

Главный пермский детский травматолог посоветовал не отвлекаться на гаджеты во время прогулок

Катание на тюбингах — самая распространенная причина детского травматизма зимой, отмечает врач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время прогулок и отдыха на улице детям стоит не отвлекаться на гаджеты, чтобы избежать травм. Такие рекомендации дал главный детский травматолог-ортопед минздрава Прикамья, завотделением травматологии и ортопедии Краевой детской клинической больницы (КДКБ) Николай Белокрылов. Врач также отметил, что детям необходимо соблюдать правила безопасности во время катания на ватрушках, говорится на сайте краевого правительства.

«Чаще всего дети получают травмы на фоне одновременного использования гаджетов и перемещения по улице. Если ребенок концентрирует внимание на виртуальном мире, то увеличивается риск различных столкновения, выхода на опасную часть дороги или падения», — приводит пресс-служба правительства Пермского края слова Белокрылова.

Сотрудники КДКБ зафиксированы случаи, когда дети, фотографируясь на телефон, падали с балкона и других поверхностей. В результате несовершеннолетние получали различные травмы. При использовании тюбингов («ватрушек») врач советует отказаться от катания «паровозиком», спускаться с горок, когда впереди нет людей и каких-либо препятствий. Согласно статистике, приведенной Белокрыловым, самая распространенная причина детского травматизма в зимнее время — катание на тюбингах. Еженедельно за медпомощью обращаются 2-3 человека.