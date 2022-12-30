Вооруженные силы Украины применяют самодельное химическое оружие против российских военных. Этим с корреспондентом URA.RU Евгением Лининым поделился один из российских бойцов.
Корреспондент описал украинское устройство как химическое вещество, находящееся в стеклянной колбе, предназначенной для сброса. «Вот этой химией они [ВСУ] нас травят», — рассказал военный. При этом боец заявил, что ВС РФ всегда возвращают оружие украинцам. «Пускай забирают», — заключил военнослужащий.
Ранее корреспондент сообщил о предотвращенном теракте в Энергодаре, который готовили спецслужбы Украины. Злоумышленники оставили в одном из дворов жилого дома автомобиль, начиненный взрывчаткой.
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Вооруженные силы Украины применяют самодельное химическое оружие против российских военных. Этим с корреспондентом URA.RU Евгением Лининым поделился один из российских бойцов. Корреспондент описал украинское устройство как химическое вещество, находящееся в стеклянной колбе, предназначенной для сброса. «Вот этой химией они [ВСУ] нас травят», — рассказал военный. При этом боец заявил, что ВС РФ всегда возвращают оружие украинцам. «Пускай забирают», — заключил военнослужащий. Ранее корреспондент сообщил о предотвращенном теракте в Энергодаре, который готовили спецслужбы Украины. Злоумышленники оставили в одном из дворов жилого дома автомобиль, начиненный взрывчаткой.